Мелітополь чекає на ЗСУ: партизани нагадали про наближення "українського літа"
На тимчасово окупованих територіях України загарбникам та колаборантам нагадують, що час їхнього свавільного правління добігає кінця. Задля цього партизани, зокрема, розвішують відповідні плакати.
Раніше нагадування про українське літо помічали у низці окупованих міст України. А нещодавно нова партія плакатів появилася у Мелітополі, пише 24 Канал.
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Кінець колаборантам скоро
Як повідомили джерела 24 Каналу, нові плакати з‘явилися в районі ТРЦ "Амстор". На усіх них величезними цифрами зазначена дата – 1 серпня. Саме у цей день партизани передбачають завершення "російської весни" та початок "українського літа".
Окрім дати та годинника на них можна розгледіти й обличчя колаборантів Галини Данильченко, Євгена Балицького та Володимира Рогова. А також посилання на сайт, де вони разом з Денисом Пушиліним розміщені під красномовним заголовком "Перший список".
Кінець колаборантам. Українське літо скоро. Останній серпень для зрадників. Останній серпень для ра*истів,
– зазначено на інтернет-ресурсі.
Окрім повідомлення, адресованого спільникам окупантів, автори сайту також зазначили, що за все прийде розплата. А також встановили зворотній відлік до очікуваної дати.
У Мелітополі з'явилися нові плакати-послання / Джерело 24 Каналу
Де раніше бачили меседжі окупантам
Плакати, що віщують окупантам кінець, бачили й раніше у низці окупованих міст. Мовиться, зокрема, про Бердянськ, Маріуполь, Мелітополь та Донецьк, який під окупацією країни-терористки перебуває не один рік.
Окрім пик колаборантів на цих плакатах також зображувалися й Збройні сили України. Однак їх усі об'єднувала одна дата, як початок "жесту доброї волі" загарбників.
Цікаво, що Євгена Балицького "вивішували" уже не раз. І все це після того, як так званий губернатор Запорізької області відзначився панічним зверненням, що ЗСУ нібито можуть розпочати контрнаступ "у найближчі години".
Не раз на плакатах бачили й так званого так званим представника головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області Володимира Рогова. Він є головою руху "Ми вмєстє с Росієй" та виступав за входження Запорізької області до складу країни-окупантки. Ба більше, колаборант сприяв видачі російських паспортів у Мелітополі.
Щодо Галини Данильченко, то вона є колаборанткою, яку після окупації Мелітополя призначили керувати так званою адміністрацією міста.