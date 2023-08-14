"Сиди спокійно і не рипайся": у Мелітополі озброєні росіяни чіпляються до неповнолітніх

У тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, російські загарбники приставали до неповнолітньої дівчини. Причому вони були озброєні.

Ситуацію з життя тимчасово окупованого міста розповіли очевидці. За їхніми словами, вона трапилась 12 серпня.

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Окупанти пристають до неповнолітніх у Мелітополі

До дівчини років 15 – 16 пристали двоє солдатів. Спершу робили їй компліменти, а потім уже почали лізти обійматися. Чоловік мій закричав: "Не чіпайте, це моя "онука" (спеціально, щоб відчепилися). Зараз поліцію викличу",

– розповіла очевидиця.

Після цього у відповідь один з окупантів почав говорити: "Батю, твоя поліція, твій радбез, твоя влада – це все Я. Тому нікуди ти не подзвониш. Сиди собі спокійно, поки є на чому, і не рипайся".

Поки окупант читав лекцію людям похилого віку, то дівчина змогла спокійно піти.

"Страшно, дуже страшно за наших дітей. Росіяни в Мелітополі тимчасово і їм байдуже до того, що вони творять! Вони не живуть за законами. Без совісті та честі!" – пояснила місцева мешканка.

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