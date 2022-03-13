У Мелітополі окупанти викрали голову райради

13 березня 2022 , 15:57
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Джерело:

"РІА Мелітополь"

Російські військові викрали голову районної ради Сергія Прийму. Викрадення сталося вранці 13-го березня.

Чоловіка відвезли у невідомому напрямку

Місцеве видання повідомляє, що о 7:30 російські окупанти прийшли з обшуком додому до голови районної ради Сергія Прийми.

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Після обшуку його відвезли у невідомому напрямку.

Повідомляється, що обшук проводили восьмеро людей. Вони забрали документи, всі мобільні пристрої та вимагали паролі до них.

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Автор: Михайло Гема