У Мелітополі окупанти викрали голову райради

Російські військові викрали голову районної ради Сергія Прийму. Викрадення сталося вранці 13-го березня.

Чоловіка відвезли у невідомому напрямку

Місцеве видання повідомляє, що о 7:30 російські окупанти прийшли з обшуком додому до голови районної ради Сергія Прийми.

Варте уваги Інформації про Федорова немає, про Матвєєва – дещо знаємо, – Старух про викрадених мерів

Після обшуку його відвезли у невідомому напрямку.

Повідомляється, що обшук проводили восьмеро людей. Вони забрали документи, всі мобільні пристрої та вимагали паролі до них.

Окупанти викрадають чиновників та активістів: коротко

У п'ятницю, 11 березня, окупанти викрали мера Мелітополя Іван Федорова. Президент Володимир Зеленський заявив, що Федоров – живий.

Однак інформації, де він перебуває – немає.

Зранку 13 березня стало відомо, що у Запорізькій області окупанти викрали міського голову Дніпрорудного Євгена Матвєєва. У Запорізькій ОВА заявили, що "дещо знають" про викрадення Матвєєва.

Окрім того, у Мелітополі під час мітингу, який відбувся 12 березня, викрали громадську діячку Ольгу Гайсумову.

Це важливо – На Херсонщині зник місцевий журналіст Олег Батурин: дивіться відео