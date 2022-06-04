У Мелітополі окупанти викрали сільськогосподарську техніку на майже 8 мільйонів

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя "друга армія світу" продовжує займатися мародерством та тероризувати мирне населення. Зокрема російські загарбники крадуть автомобілі та сільськогосподарську техніку.

Зокрема у захопленому Бердянську окупанти викрали автомобіль з території нафтобази "ГАЗ", а в селі Богатир Мелітопольського району та Пологах: автомобілі "Mitsubishi Lancer", "Ford Kuga" та вантажівку "МАЗ".

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У Мелітополі окупанти крадуть сільськогосподарську техніку

У тимчасово окупованому Мелітополі російські мародери викрали сільськогосподарську техніку, а саме 6 ґрунтообробних комбінованих агрегатів Carier. Загальна сума збитку становить 7 800 000 гривень.

Росіяни продовжують тероризувати мирних

На тимчасово окупованих противником територіях загарбники продовжують порушувати права місцевого населення.

У захоплених росіянами пунктах тривають заходи адміністративно-поліцейського режиму, посилено контррозвідувальний режим. Мирним жителям, які намагаються виїхати на територію, контрольовану українською владою, перешкоджають вихід.

Окупанти залякують представників легітимних органів місцевої влади, установ та організацій, а також членів їхніх родин. Все для того, щоб створити в зайнятих місцях проросійські адміністрації. Фіксуються випадки колаборації.

Також ворог продовжує здійснювати інформаційно-психологічний вплив на громадян, розповсюджуючи брехливу ворожу пропаганду через захоплені ЗМІ, інформаційні бюлетені та телеграм-канали.

Крадуть, немов востаннє: випадки мародерства росіян

Російські окупанти понад місяць перебували на території Чорнобильської АЕС. Втікаючи зі станції, вони вивезли з собою або знищили українське обладнання на загальну суму близько 135 мільйонів доларів. Загалом мовиться про: 698 комп'ютерів; 344 автомобілі; 1 500 дозиметрів радіації; майже всі засоби пожежогасіння; програмне забезпечення.

Коли росіяни збираються відступати, вони буквально крадуть усе, що бачать, з будинків місцевих. Мародерів приваблюють не тільки багаті маєтки – вони обкрадають і сільські дачні хатинки. Зокрема в одного чоловіка окупанти вкрали дублянку, електродриль і вудку, яку він тільки придбав.

Є інформація, що російські загарбники розграбовують магазин "Епіцентр" у Херсоні. Вони вивозять награбоване у напрямку окупованого Криму.

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