У Мелітополі окупанти масово нищать один одного: Федоров розповів про останні гучні випадки

У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі протягом останніх днів гинули окупанти, нищилась їхня техніка та паливозаправники. Окрім того, в місті посилюється пресинг зі сторони загарбників.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів в ефірі телемарафону, що минулий тиждень, 27 листопада – 3 грудня, був надзвичайно пекельним для ворога. Адже вдалось ліквідувати ворожий штаб у тимчасово окупованому Токмаку під час засідання ворогів, пише 24 Канал.

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Окрім того, далі була ліквідація ворожої техніки підтримки, а саме паливозаправників та іншої техніки безпосередньо в тимчасово окупованому Мелітополі, а також в селах довкола нього.

Що відбувається в тимчасово окупованому Мелітополі

Також ми бачимо тенденцію, що щоночі мешканці тимчасово окупованого Мелітополя прокидаються від автоматних перестрілок, від автоматних черг. Це таким чином не сили спротиву нищать ворожі війська, а окупанти починають нищити один одного,

– заявив Іван Федоров.

За словами міського голови, проблема стає більшою в тимчасовій окупації тому, що зростає кількість військових, які розселені до квартир та домівок місцевих.

"Вони часто під алкогольним, наркотичним сп'янінням. Від цього прокидаються всі будинки", – заявив Федоров.

За його словами, буквально 3 грудня на вулиці Дружби увесь будинок прокинувся від того, що російський військовий знущався зі своєї дружини. Люди викликали окупаційну "поліцію", проте вона нічого не змогла з ним зробити.

Іван Федоров розповів, що російські загарбники також посилюють пресинг на мешканців, які перебувають в тимчасовій окупації. Зокрема, ворог намагається націоналізувати всі квартири та будинки.

На жаль, навіть якщо наші мешканці під тиском вирішують оформити ворожий паспорт, щоб зареєструвати на себе нерухомість, то ворог говорить: "Ваші квартири націоналізовані". І вам треба ще раз йти й доводити, що це ваші квартири та будинки,

– заявив міський голова.

За його словами, наразі цивільні українці на тимчасово окупованих територіях абсолютно не захищені. Вони знаходять шляхи для виживання, чекаючи ЗСУ.

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