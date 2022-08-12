У Мелітополі партизани "підсмажили" колаборанта шостака: Федоров розповів деталі

У тимчасово окупованому Мелітополі зранку 12 серпня прогримів потужний вибух. Унаслідок вибуху постраждав колаборант олег шостак.

Сили спротиву попереджають колаборантів, які готують "псевдореферендум"

Мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону розповів, що сили спротиву "підсмажили" одного з ключових колаборантів. Він зазначив, що шостак відповідає за пропагандистські медіа.

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Повідомляється, що колаборант, який постраждав від вибуху, "проявила" себе ще у 2015 році. За словами Федорова, тоді шостак керував телебаченням теперішнього гауляйтера Запоріжжя євгена балицького, яке показало картку України без окупованого Криму. Ймовірно, йдеться про "МТВ-Плюс".

Тому сьогодні він дійсно дістав по заслугах,

– резюмував Федоров.

Він також повідомив, що вже четвертий день сили спротиву попереджають всіх колаборантів, які будуть причетні до псевдореферендуму, що їх чекатиме доля колаборанта шостака.

Іван Федоров зазначив, що "попередження" для колаборантів розпочалося з руйнування штабу "єдіная росія" на території окупованого Мелітополя. Після цього був удар по фейковому офісу, який не видавав водійські права та номерні знаки.

"І ось уже перший колаборант", – сказав мелітопольський міський голова.

Як розповів Федоров, у Мелітопольському районі постраждала сім'я колаборантів, які активно агітували за проведення референдуму.

Референдуму не буде через те, що ніхто не хоче себе жертвувати своїм життям,

– заявив Федоров.

На Херсонщині вбили гауляйтера

У суботу, 6 серпня, з'явилася інформація, що на одного з гауляйтерів Нової Каховки віталія гуру здійснили замах. Повідомлялося, що зрадник вижив і перебуває у важкому стані.

Та вже 7 серпня стало відомо, що гауляйтер помер. Депутат Херсонської обласної ради й військовий ТрО Сергій Хлань повідомив, що зрадника розстріляли з пістолета.

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