Мають багато проблем на фронті: в Мелітополі окупанти скаженіють і відіграються на цивільних

Російські загарбники мають проблеми на передовій та зазнають великих втрат на Запорізькій ділянці фронту. Зокрема навіть у тих місцях, які ворог вважає глибоким тилом. Відтак, відіграється на цивільних.

Одним з прикладів є "бавовна" у Криму 22 липня, де окупанти втратили склад боєприпасів і нафтобазу. Це призвело до того, що ворог перекривав залізну дорогу та загалом рух. Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Ворог зробив з Мелітополя військову базу

"Росіяни зазнають втрат на Запорізькій лінії фронту, тому перекидають додаткові резерви у бік тимчасово окупованої Запорізької області", – повідомив мер Мелітополя.

Так, сьогодні місто є військовою базою, де ворог постійно розміщує свої сили. Упродовж останнього тижня окупанти поселилися у кількох бізнес-центрах і виробничих приміщеннях заводів. Попри те, що кількість ворожих військ у Мелітополі збільшується – спротив росіянам на окупованих територіях залишається потужним.

Таким прикладом є село Миронівка у Мелітопольському районі. Там 19-річна дівчина продемонструвала свою позицію та зірвала ганчірку, яку ворог називає російським прапором. На жаль, дівчину заарештували й тепер їй загрожує ув'язнення. Україна зробить усе можливе, аби допомогти їй.

Федоров про ситуацію в Мелітополі: дивіться відео

Росіяни посилили фільтрацію

Окупанти неабияк бояться "бавовни" на окупованих територіях. Тож після вибухів, які там трапляються, розпочинають обшуки, перекривають цілі райони й обмежують в'їзд та виїзд. Цього тижня в одному з районів Мелітополя ворог обшукував гаражний кооператив, сподіваючися знайти нам схов ЗСУ. Однак нічого не вийшло.

Не лише такими обшуками вони проявляють агресію. Цього тижня окупанти розпочали чергову хвилю фільтрації. На блокпостах вони почали не лише перевіряти месенджери, переписку, соцмережі та фотографії. Тепер вони докопуються, чи є у плейлисті в смартфоні пісні українською мовою. Для них це також ознака "тероризму",

– розповів мер Мелітополя.

Окрім того, росіяни розуміють, що ці люди просто таки не погодяться на співпрацю з ними. Тиск на українців в окупації збільшується з кожним днем.

Маркер, що люди чекають на ЗСУ

Також окупанти скаженіють, якщо під час обшуків не знаходять в українців російського паспорта. Так, його відсутність для ворога є маркером того, що люди чекають на ЗСУ. Федоров назвав кілька способів, як загарбники змушують місцевих отримувати паспорти країни-агресорки:

обмежили доступ до медицини, люди без російського паспорта не можуть навіть викликати швидку;

заборона на виїзд з Мелітополя.

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