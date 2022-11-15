"Бавовна" в Мелітополі та Приморську, відповідь ЗСУ у Енергодарі: яка ситуація на Запоріжжі

Напередодні на околиці Запоріжжя росіяни випустили чотири ракети. Але ЗСУ успішно відповідає окупантам: знищено живу силу та озброєння ворога. Також у Мелітополі та Приморську пролунала "бавовна" біля будинків колаборантів.

Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Українські військові у Бердянську підірвали склад боєкомплектів. Також вибухи пролунали у Мелітополі та Приморську.

До теми Гучна "бавовна": у Мелітополі ЗСУ могли поцілити по лігву окупантів

Колаборантам спокою не буде

За його словами, вранці, 15 листопада близько 9 ранку у Мелітополі чутно було вибух біля будинку, де, за попередньою інформацією, проживає місцевий колаборант. Це один з депутатів Мелітопольської міської ради, який співпрацював з окупаційною владою.

Водночас у місті Приморськ гранати закинули у будинок місцевої колаборантки Наталії Портнової, яка співпрацювала з російськими окупантами.

Пишуть, що вона жива, але дуже налякана. Ми неодноразово наголошували, що колаборанти там спокійно спати та жити не будуть,

– наголосив кореспондент.

ЗСУ відповідає на обстріли

Напередодні 14 листопада, великі міста і маленькі села лишились без світла, відповідно перестав працювати водогін.

"Рашистів попереджали, що ця територія українська, вона була під'єднана до Запорізької АЕС і експерименти з російською електрикою нічого доброго їм не принесуть", – зауважив кореспондент.

Він також розповів, що біля ЗАЕС – гучно. Окупанти продовжують стріляти. Напередодні "кошмарили" Нікополь, Марганець Червоногригорівську громаду. Відправили туди 60 снарядів. Побили там електромережі та будинки.

Сьогодні знову почалась стрілянина з Енергодару у бік Нікополя. Але пишуть, що їм вже прилетіло у відповідь. За попередню добу українська артилерія знищила живу силу окупантів, склад боєкомплектів, дві вогневі позиції ворога, дві одиниці РСЗВ і особливий склад, який був біля них,

– зауважив кореспондент.

У тимчасово окупованому Мелітополі було підірвано місцевого колаборанта Дмитра Трухіна . Він отримав декілька важких поранень і перебуває в реанімації. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, Трухін "за своє "професійне" життя він встиг накопичити вагомий послужний список», він – "давній прихильник гауляйтерів Мелітополя Балицького і Данильченко". За даними росЗМІ, саморобний вибуховий пристрій спрацював у під'їзді. Українські телеграм-канали уточнили, що мовиться про під'їзд, де мешкає Трухін.

"Бавовна" у Мелітополі: дивіться відео

Ситуація у Мелітополі: коротко