"Бавовна" в Мелітополі та Приморську, відповідь ЗСУ у Енергодарі: яка ситуація на Запоріжжі
Напередодні на околиці Запоріжжя росіяни випустили чотири ракети. Але ЗСУ успішно відповідає окупантам: знищено живу силу та озброєння ворога. Також у Мелітополі та Приморську пролунала "бавовна" біля будинків колаборантів.
Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Українські військові у Бердянську підірвали склад боєкомплектів. Також вибухи пролунали у Мелітополі та Приморську.
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Колаборантам спокою не буде
За його словами, вранці, 15 листопада близько 9 ранку у Мелітополі чутно було вибух біля будинку, де, за попередньою інформацією, проживає місцевий колаборант. Це один з депутатів Мелітопольської міської ради, який співпрацював з окупаційною владою.
Водночас у місті Приморськ гранати закинули у будинок місцевої колаборантки Наталії Портнової, яка співпрацювала з російськими окупантами.
Пишуть, що вона жива, але дуже налякана. Ми неодноразово наголошували, що колаборанти там спокійно спати та жити не будуть,
– наголосив кореспондент.
ЗСУ відповідає на обстріли
Напередодні 14 листопада, великі міста і маленькі села лишились без світла, відповідно перестав працювати водогін.
"Рашистів попереджали, що ця територія українська, вона була під'єднана до Запорізької АЕС і експерименти з російською електрикою нічого доброго їм не принесуть", – зауважив кореспондент.
Він також розповів, що біля ЗАЕС – гучно. Окупанти продовжують стріляти. Напередодні "кошмарили" Нікополь, Марганець Червоногригорівську громаду. Відправили туди 60 снарядів. Побили там електромережі та будинки.
Сьогодні знову почалась стрілянина з Енергодару у бік Нікополя. Але пишуть, що їм вже прилетіло у відповідь. За попередню добу українська артилерія знищила живу силу окупантів, склад боєкомплектів, дві вогневі позиції ворога, дві одиниці РСЗВ і особливий склад, який був біля них,
– зауважив кореспондент.
"Бавовна" у Мелітополі: дивіться відео
Ситуація у Мелітополі: коротко
- 10 листопада в окупованому Мелітополі ввечері було чутно 4 гучні вибухи. Мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що деталі уточнюють.
- 11 листопада у житловій багатоповерхівці Мелітополя пролунав вибух у під'їзді багатоповерхівки, де мешкав очільник спортивної сфери ворога.
- 13 листопада з центру окупованого Мелітополя зникла символіка окупантів з головної площі міста. Пізніше так звана "окупаційна адміністрація" повідомила про "прафілактічєскіє работи".