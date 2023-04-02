У Мелітополі прогриміли вибухи: гаряча "бавовна" сталася у депо
Джерело:Іван Федоров
У тимчасово окупованому Мелітополі зранку 2 квітня прогриміли вибухи. Гучна "бавовна" сталася на території депо.
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про "вибухову неділю в окупантів". За його словами, в місті лунають вибухи.
Дивіться також У Мелітополі "бавовна" третій день поспіль: які це має наслідки для окупантів
В депо вже третя "бавовна" за тиждень
Спершу Федоров зазначив, що інформація про те, що палає у ворога – з'ясовується. Зокрема, очікуються подробиці від Генштабу ЗСУ.
Згодом мер Мелітополя натякнув, що "бавовна" сталася у локомотивному депо. За його інформацією, там вже третя "бавовна" за тиждень.
Не щастить окупантам Мелітополя з локомотивним депо. Вже втретє за тиждень щось там вибухає. Жителі фіксують чорний дим. Ми збираємо дані про ліквідовану техніку,
– повідомив Федоров.
В ефірі телемарафону Іван Федоров повідомив, що всі 6 вибухів пролунали на території мелітопольського депо. Він розповів, що там ворог розмістив ремонтну базу військової техніки, сховища палива і частину боєприпасів.
Федоров додав, що в Мелітополі вибухають ремонтні бази окупантів через їхню недбалість. Також унаслідок цього ламається логістика військ агресора.
Мер Мелітополя розповів, що законна влада повідомила про всіх колаборантів які перейшли на сторону ворога в депо. Зокрема, відомо, хто конкретно керує потягами та локомотиви та, хто перевозить зброю з Криму.
Цікаво, що пропагандистські медіа стверджують, що ППО буцімто вдалося знищити цілі. Зокрема, пропагандисти стверджують, що було збито 6 снарядів "унікальної системи залпового вогню США".
В окупантів в Мелітополі постійно "бавовна": що відомо
- У тимчасово окупованому Мелітополі почастішали випадки "бавовни" в російських військових. Як відомо, Мелітополь важливе місто на шляху до деокупації Криму.
- 29 березня "бавовна" вкотре завітала до Мелітополя, зокрема вибухи чули біля аеродрому. Іван Федоров писав, що в місті пролунало кілька вибухів.
- Крім того, 28 березня "бавовна" сталася поблизу окупованого Мелітополя. Вибухи прогриміли на електричній підстанції. Також до Мелітополя доносилися звуки вибухів із Молочного лиману.
- Сильної шкоди росіянам завдала "бавовна", яка сталася у Мелітополі 27 березня. "Бавовна" завітала до мікрорайону поблизу кафе "Джокер" і ворожих казарм.
- Унаслідок вибухів постраждала захоплена будівля, де розміщувались ворожі силові структури. Зокрема, казарми окупантів і так звана "адміністрація" спецслужби "МГБ".
- Внаслідок вибухів постраждали десятки російських загарбників. Наразі окупанти перебувають у госпіталі.