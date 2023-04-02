У Мелітополі прогриміли вибухи: гаряча "бавовна" сталася у депо

У тимчасово окупованому Мелітополі зранку 2 квітня прогриміли вибухи. Гучна "бавовна" сталася на території депо.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про "вибухову неділю в окупантів". За його словами, в місті лунають вибухи.

Дивіться також У Мелітополі "бавовна" третій день поспіль: які це має наслідки для окупантів

В депо вже третя "бавовна" за тиждень

Спершу Федоров зазначив, що інформація про те, що палає у ворога – з'ясовується. Зокрема, очікуються подробиці від Генштабу ЗСУ.

Згодом мер Мелітополя натякнув, що "бавовна" сталася у локомотивному депо. За його інформацією, там вже третя "бавовна" за тиждень.

Не щастить окупантам Мелітополя з локомотивним депо. Вже втретє за тиждень щось там вибухає. Жителі фіксують чорний дим. Ми збираємо дані про ліквідовану техніку,

– повідомив Федоров.

В ефірі телемарафону Іван Федоров повідомив, що всі 6 вибухів пролунали на території мелітопольського депо. Він розповів, що там ворог розмістив ремонтну базу військової техніки, сховища палива і частину боєприпасів.

Федоров додав, що в Мелітополі вибухають ремонтні бази окупантів через їхню недбалість. Також унаслідок цього ламається логістика військ агресора.

Мер Мелітополя розповів, що законна влада повідомила про всіх колаборантів які перейшли на сторону ворога в депо. Зокрема, відомо, хто конкретно керує потягами та локомотиви та, хто перевозить зброю з Криму.

Цікаво, що пропагандистські медіа стверджують, що ППО буцімто вдалося знищити цілі. Зокрема, пропагандисти стверджують, що було збито 6 снарядів "унікальної системи залпового вогню США".

В окупантів в Мелітополі постійно "бавовна": що відомо