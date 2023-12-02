"Вибуховий привал на перекур": партизани влаштували окупантам в Мелітополі несподівану атаку

Росіянам на тимчасово окупованих територіях продовжують нагадувати, що їм тут не раді й вони відправляться додому – самостійно або з допомогою сил спротиву та українських військових. Так, партизани в Мелітополі нагадали окупантам, що "куріння – вбиває".

Успішну й доволі несподівану атаку влаштували сили спротиву 1 грудня 2023 року в обідній час. Вибухи пролунали на в'їзді до тимчасово окупованого Мелітополя.

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У Мелітополі влаштували "вибуховий перекур" окупантам

Як повідомили у розвідці, сили спротиву ліквідували декілька російських окупантів та завдали ураження ворожому паливозаправнику. Наразі техніка виведена з ладу.

Цікаво, що влаштувати атаку загарбникам вдалося на їхньому "улюбленому" місці. Окупанти в Мелітополі полюбляли робити привали "на перекур" на проспекті Богдана Хмельницького 115. Саме там окупантам і влаштували засідку українські партизани.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України та відважні українські партизани нагадують: куріння – вбиває,

– мовиться у повідомленні.

У розвідці також зазначили, що після успішної атаки сил спротиву, під час якої загинули росіяни й було пошкоджено техніку, окупаційна адміністрація у Мелітополі намагається приховати наслідки. Вочевидь, колаборанти бояться кремлівських спецслужб.

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