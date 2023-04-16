Маразм на Великдень: у Мелітополі встановили екран, на якому "оживили" Татарського
Джерело:"РІА-Мелітополь"
У самому центрі окупованого Мелітополя російські загарбники встановили екран, з якого весь день підірваний російський воєнкор та пропагандист Владлен Татарський "розповідає" про смерть і воскресіння.
Відеопослання покійника у Великдень – це чергове пробите дно "русского мира".
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Місцеві телеграм-канали зазначають, що на тлі поганої погоди і спорожнілого через окупацію міста пропагандистська "відеовідкритка" має щонайменше моторошний вигляд.
Що "сказав" мертвий Татарський у привітанні
Ліквідований російський пропагандист з екрана заявив, що "всі ми помремо".
І одного разу ми всі воскреснемо, в цьому блага звістка. З нами воскреснуть наші командири Моторола, Клуні, Воха, всі інші, Батя. Усі воскреснуть, усі разом будемо в одному строю. У якому ми тілі будемо, ми не знаємо. Але ми точно знаємо, що одного разу це станеться,
– сказав Татарський.
Великоднє привітання мертвого пропагандиста Татарського: дивіться відео
Додамо, що після ліквідації Татарського у його телеграмі з'явився допис, в якому він "дякує" Путіну та Пригожину. У дописі вказано, що Татарський "дякує" за "нагороду" та "честь".
Ліквідація Татарського: що про це відомо
- 2 квітня колаборант з Донбасу, який став російським пропагандистом, Владлен Татарський загинув після вибуху в Санкт-Петербурзі. У мережі показали момент вибуху в кафе.
- Дівчина подарувала йому статуетку з вибухівкою. Нею виявилася Дар'я Трепова, яку вже затримали.
- В Офісі Президента відповіли, чи причетна Україна до вбивства пропагандиста Татарського. У Росії, звісно ж, заявили, що "операцію спланували та організували в Україні".