Мелітопольські партизани відкрили "сезон полювання", – мер міста

Російським окупантам та їх колаборантам не буде спокійного життя в окупованому Мелітополі. Українські партизани відкрили на них полювання оголосивши чималу винагороду.

По Мелітополю розвісили оголошення про нагороду в розмірі 10 тисяч доларів за "голову виродка" – поплічника окупантів Євгена Балицького.

Варте уваги Окупанти за час війни викрали в Мелітополі 500 людей, тепер говорять про смертну кару, – мер

Інформацію про це підтвердив і міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", повідомляє 24 канал.

"Мелітопольські партизани із сьогоднішнього дня відкрили сезон полювання, і по всьому місту є фото одного з головних гауляйтерів, і за його голову вже дають 10 тисяч доларів. Я впевнений, що ставки будуть зростати, і спротив у Мелітополі зможе звільнити Мелітополь від гауляйтерів", – розповів Іван Федоров.



Повідомлення про винагороду за Євгена Балицького / Фото Риа-Мелитополь

Не перша погроза для Балицького

Євген Балицький – колишній народний депутат-регіонал. З 2020 року він був депутатом Запорізької обласної ради від проросійської "Опозиційної платформи – За життя". А під час окупації регіону російськими військами, активно перейшов до них на службу, ставши гауляйтером в Запорізькій області. Через це Служба безпеки України оголосила йому підозру у державній зраді.

Варто відзначити, що розклеєні по Мелітополю зображення Євгена Балицького – не перший "привіт" від українських партизанів для зрадника. 30 травня у Мелітополі стався вибух – підірвали машину родини Балицького. Вибух стався неподалік дому, де він проживає. Замах було скоєно на його племінницю разом із чоловіком. Зокрема, у їхню машину марки Mercedes невідомі заклали саморобну вибухівку. За даними джерела, вона призначалася гауляйтеру Євгену Балицькому.

Плювання на колаборантів, зрадників та окупантів

Випадок з винагородою за голову зрадника в Мелітополі – непоодинокий на окупованих територіях. Учасники Руху Опору на Херсонщині розклеїли повсюди листівки та пропонують місцевим кругленькі суми за шкоду окупантам та колаборантам. Отримати гроші зможуть небайдужі громадяни України, які знайдуть блокпост окупантів, спалять патруль, завісять українськими прапорами окуповані міста чи вб’ють загарбника.

Найбільше зараз "коштує" очільник російських окупантів в Донецьку Денис Пушилін – за його ліквідацію заплатять 50 тисяч доларів, за поранення – 25 тисяч доларів, за інформацію про місцеперебування – 15 тисяч доларів.

Важливо СБУ викрила агентурну мережу ГРУ Росії, до якої входив нардеп Деркач

Окупанти готуються до "референдуму" в Мелітополі

Іван Федоров також розповів, що російські війська створили штаб для проведення так званого "референдуму". Очолила його колишня членкиня "Партії регіонів" Галина Катющенко.

Яка різниця між влучністю ударів РСЗВ "Ураган" та HIMARS – порівняння дивіться на відео