У Мелітопольському районі окупанти вимагають відкривати магазини й кафе без українських товарів

Ворог продовжує спроби встановити свої правила на окупованих територіях. Після шкіл росіяни взялися за магазини та кафе.

Російським окупантам вдається тимчасово утримувати Мелітополь та частину району. Ворог планує залишатися надовго, тож взявся за "реформи".

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Кафе та магазини без українських товарів

Окупантив селах Ботієве та Строганівка змушують підприємців, які є власниками магазинів, кафе та місць для відпочинку, повертатися до роботи. Вони мають дотримуватися правила – жодних українських товарів на полицях.

Натомість росіяни змушують їх торгувати товарами з окупованого Криму, а також намагаються ввести "рубльову зону".

Ситуація на окупованих територіях

У Генічеську окупанти змушують вчителів переходити на російську програму, а в Каховці отримали від партизанів особливе послання. У Херсонській області ворог заявив про "перехід на рублі".

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