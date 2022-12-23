Мелоні планує вперше відвідати Україну: коли відбудеться візит прем'єрки Італії
Джерело:"Голос Америки"
Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що хоче відвідати Україну. Мелоні планує відвідати Україну вперше на посаді прем'єрки Італії.
Мелоні сказала, що планує поговорити з президентом Володимиром Зеленським, щоб узгодити поїздку. За словами Мелоні, вона хоче відвідати Україну в перші місяці 2023 року.
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Мелоні планує зателефонувати Зеленському
Я зателефоную Зеленському, щоб передати мої побажання та організувати цю поїздку, яку я маю намір здійснити в перші місяці наступного року,
– сказала прем'єрка в ефірі італійського телебачення.
Мелоні підтвердила підтримку України проти російського вторгнення, хоча в її уряді є ультраправа "Ліга" та права партія Сільвіо Берлусконі Forza Italia. І Маттео Сальвіні, і колишній прем'єр Берлусконі давно мають теплі стосунки з Росією.
Попередник Мелоні Маріо Драгі відвідав Київ у червні 2022 разом із президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шолоцем.
Зеленський запросив Мелоні в Україну
- Президент Зеленський у жовтні привітав Мелоні з призначенням на посаду прем'єр-міністерки Італії. Лідери поспілкувалися про відносини між Україною та Італією.
- Крім того, сторони обговорили інтеграцію України до ЄС та НАТО. Глава держави повідомив, що запросив Мелоні відвідати Україну.
- Нова прем'єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що буде підтримувати Україну. За її словами, вона не зважатиме на будь-який газовий шантаж російського диктатора Владіміра Путіна.
- Також вона вважає, що єдиним способом прискорити мирну угоду між Україною і Росією є допомога українській стороні військовими засобами.