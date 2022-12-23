Мелоні планує вперше відвідати Україну: коли відбудеться візит прем'єрки Італії

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що хоче відвідати Україну. Мелоні планує відвідати Україну вперше на посаді прем'єрки Італії.

Мелоні сказала, що планує поговорити з президентом Володимиром Зеленським, щоб узгодити поїздку. За словами Мелоні, вона хоче відвідати Україну в перші місяці 2023 року.

Зверніть увагу На знак солідарності з Україною: лідерка Італії закликала людей щодня на годину вимикати світло

Мелоні планує зателефонувати Зеленському

Я зателефоную Зеленському, щоб передати мої побажання та організувати цю поїздку, яку я маю намір здійснити в перші місяці наступного року,

– сказала прем'єрка в ефірі італійського телебачення.

Мелоні підтвердила підтримку України проти російського вторгнення, хоча в її уряді є ультраправа "Ліга" та права партія Сільвіо Берлусконі Forza Italia. І Маттео Сальвіні, і колишній прем'єр Берлусконі давно мають теплі стосунки з Росією.

Попередник Мелоні Маріо Драгі відвідав Київ у червні 2022 разом із президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шолоцем.

Зеленський запросив Мелоні в Україну