Є одна цікава згадка: наскільки позитивний для України Меморандум щодо угоди про копалини

Україна та Сполучені Штати підписали Меморандум щодо угоди про корисні копалини, Кабмін вже опублікував текст. Щоб визначити її економічний успіх, варто дочекатись кінцевого документу, але вже й зараз є кілька позитивних моментів.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що у тексті меморандуму згадується відмова України від ядерної зброї. Ба більше, для Дональда Трампа цей текст може стати успіхом, що вигідно нашій країні.

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Яку надію дає Україні меморандум

Політолог пояснив, що меморандум – це протокол намірів, а не остаточна угода. Однак усі пункти в ньому поки що є прийнятними для України. У тексті є цікава деталь – згадка про Будапештський меморандум. На думку Рейтеровича, США "пересилили себе", адже знають, що вони були винними у тому, що Україна віддала свій ядерний арсенал.

Це дає нам надію сподіватись на те, що в майбутньому у фінальному документі будуть відсутні конкретні цифри грошей, які начебто Україна повинна повертати. Для нас це важливо, бо ця згадка показала, що раніше Україна зробила крок, який мав фінансові наслідки і ніхто нічого нам не повертав,

– наголосив він.

Політолог зауважив, що поки що варто зачекати на фінальний документ, який буде набагато детальніший. Вже тоді можна буде зрозуміти, наскільки угода зі Сполученими Штатами буде вигідна Україні в економічній сфері.

Зауважте! Згідно з меморандумом, обидві країни створять спільний Фонд інвестицій, який буде спрямований на фінансування відновлення інфраструктури в Україні. ​Меморандум визнає внесок нашої країни у міжнародну безпеку шляхом відмови від ядерної зброї та передбачає, що США поважають зобов'язання України, пов'язані з її вступом до ЄС та угодами з міжнародними фінансовими установами.

Рейтерович додав, що загалом угода точно матиме позитивний вплив для нашої країни з політичного огляду. Трамп буде цьому піаритись, що дозволить Україні бути у фокусі його угоди.

До речі, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль протягом наступного тижня відвідає Вашингтон для завершення обговорень угоди про копалини до 26 квітня 2025 року. Шмигаль має зустрітись з міністром фінансів США Бессентом.