Мендель планує за гроші навчати бізнес співпрацювати з державою

Колишня речниця президента Володимира Зеленського заявила про нову діяльність. Тепер Юлія Мендель за гроші навчатиме "як сьогодні взаємодіяти бізнесу з державою".

У реєстраційному бланку сказано, що тренінг відбудеться наприкінці вересня. Про це колишня речниця написала у фейсбуці 31 серпня.

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Юлія Мендель вчитиме бізнес взаємодіяти з державою

На тренінгу "для бізнесу з питань GR та стратегії держави в різних галузях" Мендель обіцяє дати відповіді на питання:

"як сьогодні взаємодіяти бізнесу з державою?;

яка стратегія розвитку України за різними напрямками?;

чого очікувати підприємцям у майбутньому?".

Вона зазначає, що тренінг платний та обіцяє "чіткі відповіді на конкретні запитання".

Буде цікаво та корисно для бізнесу, політиків та для тих, хто слідкує за навколополітичним життям,

– розповіла колишня речниця.

Щоправда, ціну тренінгу Мендель не назвала. Сказала тільки, що "кількість місць обмежена".

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