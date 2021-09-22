Мендель припустила, що "слуги народу" можуть зняти Разумкова

Юлія Мендель вважає, що Дмитро Разумков давно почав віддалятись від команди Володимира Зеленського. Ексречниця президента вважає, що, можливо, "слуги народу" дадуть Разумкову йти власним шляхом і відправлять його у відставку.

Про це Мендель розповіла у програмі "Що це було?" з Сергієм Лещенком на 24 каналі. Колишня прессекретарка Зеленського наголосила, що Разумков – доросла людина, яка сама ухвалює рішення, як їй рухатись.

До теми Є відчуття, що це зовнішній вплив, – інтерв'ю з Рахманіним про ймовірну відставку Разумкова

Разумков бачить себе вагомим суб'єктом, – Мендель

Було помітно вже давно, що Дмитро Разумков обрав шлях суб'єктивізації себе в політичному житті, він бачить себе вагомим суб'єктом і це власне впливає на командні сприйняття багатьох рішень,

– пояснила Мендель.

Ексречниця навела як приклад неголосування Разумковим за санкції проти каналів з так званого пулу Медведчука під час РНБО. Також, за словами Мендель, доволі багато реформ затягувались саме через позицію голови Верховної Ради.

Не треба дивуватись, якщо голосуватимуть за відставку спікера, – Мендель

Ексречниця нагадала, що Разумков прийшов у парламент саме з командою Зеленського, яка й делегувала його на посаду.

Якщо він вважає, що він має рухатись якимось окремим шляхом, то не треба дивуватись, якщо команда дасть йому цю можливість і вирішить голосувати за зняття його з посади спікера,

– сказала ексречниця президента.

Тим часом Разумков відреагував на звинувачення "Слуги народу" в "некомандній роботі"

Що на розмови про відставку каже сам Разумков

Спікер наголосив, що готовий до відставки, якщо таке рішення ухвалять депутати. Проте Разумков зауважив, що сам іти з посади наміру не має і працюватиме доти, доки йому дозволять парламентарі. Після ймовірної відставки політик запевнив, що продовжить роботу у сесійній залі в якості нардепа.