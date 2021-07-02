Відверта та скандальна: Мендель розповіла про свою майбутню книгу

Колишня прессекретарка президента Юлія Мендель пішла з посади ще навесні. З цього часу ексречниця була зайнята літературною діяльністю: вона готує до виходу книгу про свою роботу з Володимиром Зеленським. Новоспечена письменниця інтригує і каже, що твір буде і скандальним, і сенсаційним.

За словами Мендель, Володимир Зеленський в курсі її літературної діяльності. Проте, запевняє ексречниця, писати книгу її ніхто не просив та й не «давав на неї добро».

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Мендель вважає, що її книга має кілька причин, щоб стати скандальною

"Я пишу про деякі процеси ухвалення рішень, їх обґрунтування, є фактаж з геополітичних питань і санкційної політики. Багато про логіку і ідеології політичних рішень, про розвиток політичної культури в Україні в цілому", – розповіла Мендель.

Авторка вважає, що у її майбутньої книги є кілька причин, щоб стати скандальною.

У книзі будуть розкриті кулуарні моменти

По-перше, тому що українці не звикли до настільки відвертих висловлювань публічних людей і відвертого погляду на себе. По-друге, я піднімаю питання запущених проблем, громадських травм. А це те, що викликає неприйняття різних груп населення, те, що викликає резонанси, гарячі дискусії,

– пояснила ексречниця.

Ще один момент, на якому наголосила Мендель, це – внутрішні кулуарні моменти, які можуть людей змусити змінити погляд на дещо в політиці.

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Що відомо про звільнення Мендель?

Мендель працювала речницею Зеленского з 2019 року – до весни 2021 року. Вона Мендель працювала речницею Зеленского з 2019 року – до весни 2021 року. Вона покинула посаду через жорсткий режим роботи та хейт у мережі. Наступником Мендель на посаді стане один з ведучих новин на українському телеканалі Сергій Никифоров.

Юлія Мендель назвала свою майбутню книгу "непоганим літературним продуктом" і розраховує, що вона зробить свій внесок в розвиток українського суспільства.