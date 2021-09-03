Мене атакували дві ботоферми, – Мендель розповіла про критику

Юлія Мендель розповіла, що вона була змушена публічно говорити через те, що її "дискредитували". Також вона пояснила, що її "атакували дві ботоферми".

Колишня прессекретарка сказала, що ці "ботоферми" складались з двох сил. Про це Мендель розповіла в інтерв'ю.

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Мендель про "дві ботоферми"

Юлія Мендель розповіла, що "негатив і хейт розповсюджували опозиційні сили".

Мене атакували дві ботоферми. Перша – проросійська. Друга – радикальна українська,

– розповіла Мендель.

Українські, за словами Мендель, роблять акцент на її "непрофесійність та начебто низькі інтелектуальні здібності", натомість проросійські – "пишуть, що я не вмію одягатися і маю поганий вигляд".

Досягнула мети, – Мендель

Додала, що "не можна недооцінювати й того позитиву, який я отримала після ефірів". Адже її "почули журналісти" й "почали ставитися до мене краще".

Мендель розповіла також, що в інтерв'ю, яке давала Наталії Влащенко "досягнула мети".

Люди чомусь думають, що якщо тобі напишуть щось погане в коментарях, то піар не вдався. Це неправда. Піар – коли про тебе говорять,

– поділилась своїми поглядами Мендель.

Вона запевнила, що "хотіла розкритися". Вона каже, що "відкрита" до коментарів у фейсбуці. Запевнила, що їй пишуть й позитивні коментарі.

Адже, мовляв, – є люди, які хейтять її "під кожним дописом". Мендель каже, що "їй розказували" нібито люди "беруть умовні 10 – 20 гривень за коментар".

Казали, що я некомпетентна, що мої окуляри на піджаку – це трагедія, – Мендель

Юлія Мендель відповіла на питання, чому її не прийняли журналісти.

По-перше, були дуже великі атаки: казали, що я некомпетентна, що мої окуляри на піджаку – це трагедія. Ці абсурдні меседжі одночасно розповсюджувалися різними інформаційними каналами,

– запевнила колишня речниця.

Однак вона вважає, що їхнє основне завдання – "викликати емоції, морально знищити людину, дестабілізувати ситуацію, створити ореол ненависті". Вона також сказала, що у "політиці зрозуміло, що дівчині складніше".

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