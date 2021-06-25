У мене немає жодного конкурента, – Зеленський про Кличка
Джерело:ТСН
Президент України Володимир Зеленський, заявив, якщо він піде на другий термін, то буде поза конкуренцією. Зокрема, не вважає суперником і чинного мера Києва Віталія Кличка.
Він наголосив, що Кличко – знана у світі особистість. Втім, у цього нього є свої проблеми всередині столиці.
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Разом із тим, у глави держави є й інші суперники. Є й низка проблем, які він хоче змінити.
У мене немає жодного конкурента. Мої конкуренти – це інфраструктура, війна, бідні люди. Якщо я це не зміню – це найголовніші мої конкуренти,
– заявив Зеленський.
Про стосунки з Кличком та інфраструктуру
За його словами, у Зеленського немає з Кличком якихось стосунків. Президент також наголосив, що йому хочеться бачити столицю іншою, ніж вона є зараз у контексті доріг. Інфраструктура Києва "просіла" – так було завжди, не лише в Києві, а й в інших містах, "де були більш-менш серйозні мери".
У таких містах дороги були, хоч із "ямочним" ремонтом, але вони були, а поза межами міст доріг в Україні не було – і це правда,
– підтвердив Зеленський.
Зараз, на його думку, відбувається навпаки – працює програма "Велике будівництво". Однак щодо Києва, у правильному обсязі ніхто не розбудовує інфраструктуру.
"Укравтодор" звертався до "Київавтодору" з проханням передати нам усі центральні дороги й найголовніше – усі мости, тому що коли впаде міст, не дай боже, буде страшна трагедія. Мер говорив, що мости у "втомленому" стані", – сказав глава держави.
І додав, що в міського голови є відповідальність. "Він хоче, щоби ми допомогли – ми готові", – запевнив Зеленський.
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