Мене розстріляли, але я не здався, – Лукашенко здивував журналіста неоднозначною заявою

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його у 1994 році "розстріляли". Нібито, попри це, політик не здався.

Відповідну заяву Лукашенко зробив, коментуючи питання людей, які покидають Білорусь. Це трапилось під час інтерв'ю.

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Лукашенко заявив, що його "розстріляли", але він не здався

Журналіст запитав Лукашенка, чому таке відчуття ніби він всіх, хто висловлюється проти нього, своїх опонентів називає зрадниками або ворогами.

На це Олександр Лукашенко заявив, що нібито: "Це не мої зрадники, Стіве, це зрадники білоруської держави. Вони втекли за кордон і там сидять".

Лукашенко продовжив, що, мовляв, "вони злякалися, так? Вони бояться репресій, що їх у в'язницю посадять, так?". Коли журналіст відповів, що "це хороша причина", то самопроголошений президент Білорусі почав свій спіч: "Якщо ти борешся за народ, якщо ти готовий боротися за народ, революціонер – борись! Усі революціонери пройшли важкий шлях".

Слухай, 1994 року мене розстріляли на східному кордоні. Чи не знаєш цього? Мене розстріляли, але я не здався. Я йшов до кінця, і люди мені повірили,

– заявив Лукашенко.

Далі додав у традиційній для режиму Лукашенка формі, мовляв, вони втекли тому, що "ви (ймовірно мовиться про інші держави – 24 канал) їх годуєте, одягаєте, гладите, чистите, підмиває на відміну від цих біженців. Ви б краще їм (біженцям – 24 канал) гроші дали, ніж там утримувати цих утікачів".

Лукашенко відзначився заявою, що його нібито "розстріляли": дивіться відео

До речі, вперше Лукашенко став президентом Білорусі у липні 1994 року.

Коротко про останні заяви щодо режиму Лукашенка

24 листопада народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв заявив, що ситуація з мігрантами на кордоні Білорусі, які намагаються потрапити в ЄС, може бути частиною задуму Росії. Натомість режим Білорусі у цій ситуації, ймовірно, мало що вирішує.

22 листопада Лукашенко заявив, що під час телефонної розмови Ангела Меркель начебто називала його "пане президент". Своєю чергою Лукашенко звертався "пані канцлер".

Перед тим Лукашенко заявив про намір створення коридору для мігрантів відразу в Німеччину. Євросоюз такий варіант розвитку подій назвав фантазією білоруського диктатора, а також обурились пропозицією Олександра Лукашенка про створення гуманітарного коридору для 2 тисяч мігрантів у Німеччину.