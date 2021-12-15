Менеджер, який працює на каналі "Рада" працював із каналами Медведчука і Порошенка

Телеканал "Рада" буде оновлювати Олексій Семенов. Нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко звинуватила владу в тому, що ЗМІ реформуватиме "людина, яка ставила канал Медведчука".

Натомість інший нардеп Нестор Шуфрич пригадав, що Семенов також реформував канал "Прямий". Заявами політики обмінялись під час пленарного засідання Верховної Ради.

До теми На каналі "Рада" тепер працюватимуть колишні ведучі медведчуківських каналів

У парламенті прокоментували реформування каналу "Рада"

Ірина Геращенко з трибуни критикувала реформування телеканалу "Рада".

Чи знаєте ви, що сьогодні на каналі "Рада" працює людина, яка ставила канал Медведчука?

– заявила Геращенко.

Під час її виступу не були озвучені прізвища людини, про яку мовилось. Проте Геращенко вимагала, щоб опозиції дали можливість показати проморолик каналу "Рада". Адже, на її думку, його створили "за невідомо які кошти, невідомо хто". Він нібито принижує опозицію.

Шуфрич відповів на слова Геращенко

Нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич відповів Ірині Геращенко.

Цей топменеджер, який налагоджував роботу одного з телеканалів Медведчука, а зараз працює на "Раді" (мовиться про телеканал "Рада" – 24 канал), до того забезпечував роботу телеканалу "Прямий",

– заявив нардеп.

Підсумував це словами, що Семенов "талановита людина" й у нього така робота: "Запускає рейтингові канали й іде далі".

Коротко про останні новини щодо каналу "Рада"

15 грудня телеканал "Рада" вийшов у ефір в оновленому форматі та новій студії. Відтепер на ньому працюватиме відомий політтехнолог Володимир Петров, який раніше потрапляв у секс-скандал.

Окрім того, на каналі з цього дня будуть вести програми ексведучі проросійських телеканалів. Зокрема мовиться про колишнього ведучого "112 Україна" Вадима Колодійчука та Анастасії Красницької, ексведучого ZIK Назарій Довгого, ведучого каналу Live Максима Зборовського, Ларису Богданову та Наталію Андрощук.

Окрім того, на державному каналі "Дом" замовили проєкт за 12 мільйонів гривень. Тендер виграла компанія "Імаджинаріум" з проєктом "Про життя" з Андрієм Пальчевським". Останній працював на "Інтері", "Першому національному", "Прямому", а також на проросійських каналах "112 Україна", NewsOne та НАШ.

Як працюватиме оновлений канал "РАДА" – дивіться відео

Ймовірно нардепи говорили про Олексія Семенова. Саме він як генпродюсер запускав канали проросійського політика Віктора Медведчука та канал "Прямий", фактичним власником якого був Петро Порошенко. Зокрема Семенов реформував: "112 Україна" у 2013 – 2014 роках, NewsOne у 2015 – 2017 роках та "Прямий з середини 2019 року. Тепер він реформує канал "Рада".