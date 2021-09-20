Мені не пропонували, – Корнієнко про чутки щодо "купівлі" депутатів за відставку Разумкова

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевнив, що у парламенті не готуються до відставки спікера Дмитра Разумкова. За словами політика, наразі пріоритет – прискорена підготовка "антиолігархічного" законопроєкту.

Про це Корнієнко повідомив під час брифінгу у Верховній Раді. Нардеп вважає неетичним звільняти людину, коли вона перебуває на лікарняному, а зараз у Разумкова – коронавірус.

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Корнієнко каже, що ініціатив щодо відставки спікера не бачить

Голова партії наголосив, що процедура відкликання спікера – досить чітка. Тому, коли депутати захочуть це ініціювати, то вони це зроблять.

Більше того, я вважаю, що Дмитро Олександрович, попри його позафракційність, попри його особисті політичні позиції, є все-таки висуванцем нашої партії, монобільшості. Тому цьому має передувати зустріч голови Ради з фракцією для розмови. Поки що всередині я не бачу ініціативи таких,

– наголосив Корнієнко.

Корнієнко каже, що йому грошей у Раді не пропонували

Раніше сам спікер заявив, що є інформація щодо спроб підкупу депутатів заради "певних відставок". З цим він планує звернутись до правоохоронних органів. Корнієнко переконує, що про таке не чув.

Мені не пропонували, я не пропонував. Далі – це зі сфери роботи антикорупційних органів, вони у нас прекрасно працюють. Думаю, не буде ніяких проблем це все висвітлити. Але мені здається, це більше якісь чутки,

– додав парламентар.

Зазначимо, що наразі Разумков перебуває на лікарняному через вже друге інфікування коронавірусом. Сам спікер каже, що за посаду не тримається і як тільки ініціативу щодо його відставки почнуть здійснювати, він видасть підписні листи.

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Також голова Верховної Ради повідомив, що вже після того, як він захворів, йому замінили охорону. Проте він це, як тиск, не розцінює.