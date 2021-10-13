Менше "клонів": ЦВК скасувала реєстрацію 3 кандидатів у нардепи на жовтневих виборах
13 жовтня 2021 , 05:59Читать новость на русском
Джерело:сайт ЦВК
Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію двох кандидатів у народні депутати у 184 окрузі. І ще одного – у 197.
В усіх випадках мовиться про самовисуванців. Таке рішення ЦВК прийняла 12 жовтня, взявши до уваги заяви зазначених кандидатів.
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Троє кандидатів у депутати рішенням ЦВК втратили цей статус
На засіданні 12 жовтня Центральна виборча комісія:
- Скасувала реєстрацію двох кандидатів у нардепи у 184 окрузі (Херсонська область), а саме – Юрія Анатолійовича Колихаєва і Геннадія Борисовича Лагути.
- Так само і в 197 окрузі (Черкаська область) з реєстрації зняли одного кандидата – Віктора Олександровича Шевченка.
Усі троє – самовисуванці, і усі троє подали заяву самостійно з проханням зняти їх з виборів.
Та найцікавіше в тому, що всі троє – тезки інших кандидатів
- Юрій Колихаєв має однакове прізвище з міським головою Херсона – Ігорем Колихаєвим (який був нардепом від цього округу, але відмовився від мандата якраз тому, що став мером).
- Геннадій Лагута – тезка чинного депутата Херсонської обласної ради від партії того ж Ігоря Колихаєва.
- А Віктор Шевченко, як пише "ОПОРА", взагалі подавав документи як Віталій Войцехівський. Він змінив свої ім'я та прізвище за 6 днів до подачі документів у ЦВК, аби стати повним тезкою іншого кандидата – міського голови Золотоноші Віталія Войцехівського від "Слуги народу".