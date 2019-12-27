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      Менше нагляду: Верланов обіцяє, що у 2020 податкова зменшить кількість перевірок бізнесу на 20%

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      Сергій Верланов

      За січень-листопад 2019 року Державна податкова служба провела 4,3 тисячі планових перевірок. Це на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року – 4,9 тисяч.

      Також за цей же період податкова здійснила близько 11 тисяч позапланових аудитів, що на 23% менше, ніж у січні-листопаді 2018 року.

      Про це інформує пресслужба ДПС України. У той же час, кількість зустрічних звірок за січень – листопад цього року склала 3,8 тисячі, що на 24% менше, ніж за результатами 11 місяців минулого року.

      "Нова податкова досягла подібних результатів за рахунок підвищення якості перевірок та посилення контролю за найбільш ризиковими платниками податків", – заявив голова ДПС Сергій Верланов та пообіцяв і надалі скорочувати їхню кількість.

      "У наступному році планових перевірок поменшає ще на 20%", – підкреслив Сергій Верланов.

      Повідомляється, що всього за підсумками 2019 року податкова проведе документальні планові перевірки приблизно 5,2 тисячі юридичних осіб. Це на 14% менше, ніж у 2018 році, коли плановими перевірками було охоплено близько 6 тисяч юридичних осіб.

      Нагадаємо, з серпня по жовтень цього року планові та позапланові перевірки торкнулися 5,9% суб’єктів великого бізнесу, 0,9% середнього бізнесу і лише 0,2% малого.

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      Теги: Сергій Верланов Державна податкова служба Бізнес
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