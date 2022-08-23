Мер Дніпра підтвердив падіння уламків ракет на будинки: залишайтеся в укриттях

У Дніпрі пролунали вибухи. Мер міста Борис Філатов заявив, що на приватні будинки впали уламки ракет.

У Дніпрі досі триває повітряна тривога. Міський голова закликав жителів Дніпра залишатися в укриттях.

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У Дніпрі знову неспокійно

Близько 11 ранку у Дніпрі пролунали вибухи. Згодом після цього в регіоні оголосили про повітряну тривогу, яка триває й досі.

Жителів області закликають перебувати в укриттях. Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що уламки ракет впали на приватні будинки. Деталі повідомлять згодом.

Вже є факти падіння уламків ракет на приватні будинки. Деталі пізніше. Чекаємо на офіційну інформацію від Військової Адміністрації,

– сказав Філатов.

Окупанти нещадно обстрілюють Дніпропетровщину

Останнім часом російські загарбники часто обстрілюють Дніпропетровську область. Найбільше страждає Нікопольський район, оскільки зовсім поруч окупований Енергодар. Звідти до Нікополя легко дотягується ворожа артилерія.

Сьогодні вночі окупанти вдарили "Ураганами" по Криворізькому району та вбили 45-річну жінку. Її чоловік перебуває у лікарні з пораненнями, а будинок родини понівечений.

Дісталось і Нікопольському району. По Марганецькій цієї ночі росіяни двічі гатили з артилерії. Туди прилетіли 13 снарядів, внаслідок чого постраждали 2 літніх жінки, 1 з них госпіталізували. По Червоногригорівській громаді теж била ворожа артилерія. Понівечені з десяток будинків та лінія електропередач. На щастя, там минулося без постраждалих.

Минулої ночі росіяни теж тричі обстріляли Нікопольський район – постраждали 4 пенсіонери, 2 з них госпіталізували до лікарні. Тоді ж окупанти гатили з "Градів" та "Ураганів по "Криворізькому та Синельниківському районах.

Не поширюйте адреси "прильотів" та не публікуйте у соцмережах фото/відео з наслідками ворожих обстрілів. Так ви допомагаєте ворогу скоригувати вогонь.

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