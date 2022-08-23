Мер Дніпра підтвердив падіння уламків ракет на будинки: залишайтеся в укриттях
23 серпня 2022 , 11:30Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Борис Філатова
У Дніпрі пролунали вибухи. Мер міста Борис Філатов заявив, що на приватні будинки впали уламки ракет.
У Дніпрі досі триває повітряна тривога. Міський голова закликав жителів Дніпра залишатися в укриттях.
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У Дніпрі знову неспокійно
Близько 11 ранку у Дніпрі пролунали вибухи. Згодом після цього в регіоні оголосили про повітряну тривогу, яка триває й досі.
Жителів області закликають перебувати в укриттях. Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що уламки ракет впали на приватні будинки. Деталі повідомлять згодом.
Вже є факти падіння уламків ракет на приватні будинки. Деталі пізніше. Чекаємо на офіційну інформацію від Військової Адміністрації,
– сказав Філатов.
Окупанти нещадно обстрілюють Дніпропетровщину
- Останнім часом російські загарбники часто обстрілюють Дніпропетровську область. Найбільше страждає Нікопольський район, оскільки зовсім поруч окупований Енергодар. Звідти до Нікополя легко дотягується ворожа артилерія.
- Сьогодні вночі окупанти вдарили "Ураганами" по Криворізькому району та вбили 45-річну жінку. Її чоловік перебуває у лікарні з пораненнями, а будинок родини понівечений.
- Дісталось і Нікопольському району. По Марганецькій цієї ночі росіяни двічі гатили з артилерії. Туди прилетіли 13 снарядів, внаслідок чого постраждали 2 літніх жінки, 1 з них госпіталізували. По Червоногригорівській громаді теж била ворожа артилерія. Понівечені з десяток будинків та лінія електропередач. На щастя, там минулося без постраждалих.
- Минулої ночі росіяни теж тричі обстріляли Нікопольський район – постраждали 4 пенсіонери, 2 з них госпіталізували до лікарні. Тоді ж окупанти гатили з "Градів" та "Ураганів по "Криворізькому та Синельниківському районах.
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