Мер Івано-Франківська закликав містян перебувати вдома або виїхати за місто на вихідних

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до містян із закликом впродовж вихідних – 7, 8 та 9 травня – залишатись вдома або виїхати за місто.

7 травня місто відзначатиме 360-у річницю, але цьогоріч через війну Росії проти України та провокації, які країна-агресор може вчиняти зокрема з нагоди 9 травня, жодних святкових подій в Івано-Франківську не буде.

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Щойно було ухвалено рішення про те, що 7, 8 та 9 травня жодних публічних заходів, в тому числі молебнів, в Івано-Франківській територіальній громаді не буде,

– сказав Марцінків.

Залишити місто або перебувати вдома

Мер міста закликав в жодному разі не допускати скупчення людей у парках, біля озера та інших публічних місцях. Він радить мешканцям за можливості виїхати за місто або ж залишатись вдома.

Є певна інформація. Ворог, на жаль, хоче завдавати ракетних ударів. Прошу з розумінням поставитися до цього попередження, не нехтувати небезпекою та реагувати на тривоги,

– додав очільник міста.

Що може готувати Росія на 9 травня

У західних ЗМІ з'являється інформація про те, що Росія може оголосити загальну мобілізацію в Росії, а у зв'язку з цим і офіційне оголошення війни Україні.

Ще один з озвучених сценаріїв у ЗМІ – проголошення приєднання до Росії квазіреспублік "ДНР" і "ЛНР".

Речник МВС України Денисенко також застерігає про те, що Путін на параді 9 травня може вдатись до оголошення мобілізації або ж відкрито оголосити війну Україні. Чи піде він на такий крок, поки невідомо.

Водночас в Міноборони України кажуть, що 9 травня Росія може "викинути коника", але запевняють, що українська армія напоготові. Але все ж попри те, що війна триває кожен день, у цю дату можна очікувати зростання провокацій або обстрілів.

"Безумовно, ми розуміємо, що до цієї дати залишається не так багато часу, і це змушує нас бути більш пильним. Не лише на напрямках, де є бойові дії, але й де є порівняне затишшя. Тобто ми цілком очікуємо певних провокацій або оптимізації обстрілу зі сторони російської армії", – заявляв напередодні речник Міноборони полковник Олександр Мотузяник.

Політолог Ігор Чаленко переконаний, що росіянам потрібно за будь-яку ціну "продати" свою перемогу. Саме тому до 9 травня вони продовжуватимуть тиснути на всіх фронтах і будуть намагатись "зламати" Маріуполь. Також він сказав, що цілком ймовірно, що окупанти продовжать активні бомбардування по території України.

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