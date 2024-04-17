Там не мед, дуже спекотно, – мер затопленого Орська виправдовує сина, що втік в Дубаї
Мер затопленого Орська Васілій Козупіца заявив про "тяжкі умови" життя в ОАЕ, куди переїхала його родина. Саме так він відреагував на розслідування журналістів про те, що його син, незадовго до затоплення рідного міста, купив розкішну квартиру в Дубаї.
Син Васілія Козупіци виїхав з Росії незадовго після того, як Владімір Путін оголосив проведення часткової мобілізації. За ще одним збігом обставин, він придбав квартиру в елітному ЖК в Дубаї, інформує 24 Канал.
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"Важке життя" в Еміратах
Родина мера затопленого Орська Васілія Козупіци останній рік проживала в Саудівській Аравії. Місяць тому його син придбав розкішну квартиру в Об'єднаний Арабських Еміратах за 353 тисячі доларів. Син Васілія Ніколай Козупіца виїхав з Росії восени 2022 року – після оголошення там часткової мобілізації.
Мер Орська Васілій Козупіца вирішив виправдатися за свого сина. Він вважає, що мешканцям затопленого Орська не так вже й важко. А ось інші справа – його син, який зараз живе у спекотному Дубаї.
Я пишаюсь тим, що мої діти усього добиваються самі. Мій син закінчив ВНЗ "на відмінно", за спеціальність – інженер-геолог. Понад 10 років працював на Сахаліні, у дуже важких умовах. А зараз з сім'єю поїхав на роботу у Саудівську Аравію. Там, до речі, теж не мед – дуже спекотно і дуже складний клімат,
– наголосив Васілій Козупіца.
Іронічно, що за день після того, як з'явилася інформація про розкішне життя сина Козупіци у Дубаї, ОАЕ накрили страшні зливи. У Дубаї затопило дороги, торгові центри, а роботу міжнародного аеропорту довелося зупиняти на 25 хвилин – деякі літаки фактично "плавали" по затопленій злітній смузі.
Схоже, куди лише ступає нога росіянина – це до біди.
Як живуть затоплені області Росії
- Російський Оренбург серйозно постраждав від повені. Місто затопило. Місцеві жителі звертаються по допомогу не лише до місцевої влади (вона, ймовірно, мало чим допомогла), але й до Владіміра Путіна (він, ймовірно, теж мало чим допоможе). Так у мережі з'явилося відео хлопчика, який стоїть у воді, й просить російського диктатора йому допомогти – його тато на війні в Україні, а дім затоплений.
- Владімір Путін тим часом обговорює можливість часткового відкриття промислового вилову осетрових в Азовському морі. Також його зацікавила можливість відновити радянський конкурс "А ну-ка, девушки!". Звісно, він продовжує обговорювати так звану "СВО". Як можна зрозуміти, затоплені регіони Росії його узагалі не хвилюють. Навіть рупор кремлівської пропаганди Владімір Соловйов – і той каже, що не може у своєму ток-шоу постійно говорити про проблеми затоплених міст у Росії.
- Крім того, російська влада спростовує, що внаслідок повені були жертви. Втім російські ЗМІ змогли встановити щонайменше 5 загиблих осіб в Орську. Однак, ймовірно, через пізню евакуацію, кількість жертв внаслідок негоди набагато більша.