Там не мед, дуже спекотно, – мер затопленого Орська виправдовує сина, що втік в Дубаї

Мер затопленого Орська Васілій Козупіца заявив про "тяжкі умови" життя в ОАЕ, куди переїхала його родина. Саме так він відреагував на розслідування журналістів про те, що його син, незадовго до затоплення рідного міста, купив розкішну квартиру в Дубаї.

Син Васілія Козупіци виїхав з Росії незадовго після того, як Владімір Путін оголосив проведення часткової мобілізації. За ще одним збігом обставин, він придбав квартиру в елітному ЖК в Дубаї, інформує 24 Канал.

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"Важке життя" в Еміратах

Родина мера затопленого Орська Васілія Козупіци останній рік проживала в Саудівській Аравії. Місяць тому його син придбав розкішну квартиру в Об'єднаний Арабських Еміратах за 353 тисячі доларів. Син Васілія Ніколай Козупіца виїхав з Росії восени 2022 року – після оголошення там часткової мобілізації.

Мер Орська Васілій Козупіца вирішив виправдатися за свого сина. Він вважає, що мешканцям затопленого Орська не так вже й важко. А ось інші справа – його син, який зараз живе у спекотному Дубаї.

Я пишаюсь тим, що мої діти усього добиваються самі. Мій син закінчив ВНЗ "на відмінно", за спеціальність – інженер-геолог. Понад 10 років працював на Сахаліні, у дуже важких умовах. А зараз з сім'єю поїхав на роботу у Саудівську Аравію. Там, до речі, теж не мед – дуже спекотно і дуже складний клімат,

– наголосив Васілій Козупіца.

Іронічно, що за день після того, як з'явилася інформація про розкішне життя сина Козупіци у Дубаї, ОАЕ накрили страшні зливи. У Дубаї затопило дороги, торгові центри, а роботу міжнародного аеропорту довелося зупиняти на 25 хвилин – деякі літаки фактично "плавали" по затопленій злітній смузі.

Схоже, куди лише ступає нога росіянина – це до біди.

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