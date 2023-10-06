Мера Сум, якого підозрюють у хабарництві, випустили під заставу
6 жовтня 2023, 15:18Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне"
Мера Сум Олександра Лисенка випустили під заставу. За міського голову внесли 3 мільйони гривень.
Заставу за мера Сум у розмірі 3 мільйони гривень внесли ще 5 жовтня. Про це журналістам повідомили в пресслужбі Вищого антикорупційного суду.
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Мера Сум випустили під заставу
Варто зазначити, що під час обрання запобіжного заходу 4 жовтня обвинувачення просило заставу у розмірі 10 мільйонів гривень.
Однак слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання лиш частково й обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 мільйони гривень.
Вже 5 жовтня за Лисенка внесли відповідну заставу, тож він вийшов з-під варти.
У чому підозрюють мера Сум Олександра Лисенка
- Мера Сум Олександра Лисенка підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря у розмірі 2 мільйони 130 тисяч гривень. Окрім нього, таку ж підозру отримав очільник Департаменту інфраструктури міськради Олександр Журба.
- Правоохоронці заявили, що вони тривалий час вимагали "данину" у місцевих підприємств. Якщо ті відмовлялися давати хабарі, їм погрожували організувати "труднощі" в роботі.
- Зокрема компанія, яка займалася вивезенням сміття, починаючи з листопада сплачувала посадовцям хабар в розмірі 2 мільйони 130 тисяч гривень.
- 2 жовтня правоохоронці схопили чиновників "на гарячому", коли вони отримували третю частину траншу у розмірі 1,4 мільйона гривень.