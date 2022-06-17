Мережа вибухнула мемами про візит Макрона та Шольца до Києва: яскрава підбірка

Після приїзду лідерів Франції, Німеччини та Італії до Києва 16 червня в мережі з'явилося дуже багато мемів. Також чимало людей намагалися зрозуміти, про що говорили та думали Олаф Шольц, Еммануель Макрон і Маріо Драґі.

Зокрема, намагався описати побачене на фото цих політиків навіть письменник Сергій Жадан. 24 канал зібрав для вас найцікавіші меми цього дня, де був візит світових лідерів.

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Що писали у твіттері про Шольца та Макрона

Українська твіттерська спільнота ніколи не оминає увагою такі важливі події. Приїзд цих політиків до України не був виключенням. Хтось просто припускав, що їм могли видати повістки у вагоні-ресторані, а хтось згадав і про постійні дзвінки Макрона кремлівському диктатору Путіну.

Публікації у твіттері про візит Макрона, Шольца та Драґі / Скриншоти

Слід зауважити, що особливо акцентували в мережі на фото, де Макрон обіймає президента України. Зокрема, припускали, що Володимир Зеленський на це погодився лише заради постачання Україні артилерійських систем Cesar. Проте варто зауважити, що цю військову допомогу затвердили значно раніше. ​



Публікація про обійми та CESAR для України / Скриншот

До речі, комік зі Львова Тарас Стадницький навіть згадав про свої поетичні вміння, щоб відреагувати на цей яскравий момент. Він припустив, що в цей момент Володимир Зеленський міг думати про прем'єра Британії.

Вірш Тараса Стадницького про обійми лідерів Франції та України / Скриншот

Чимало було й робіт із редагуванням зображення та вбудовуванням туди інших людей чи об'єктів.

Меми з Макроном, Шольцом і Драґі / Зображення з телеграму "Новинач"

Які були меми про Макрона та Шольца у фейсбуці

Чимало саме таких публікацій було й у фейсбуці. Однак там люди також обігрували ситуацію уривками з твору відомого митця Леся Подерв'янського.

Кілька із публікацій та мемів про візит лідерів / Скриншоти з фейсбуку

Проте "Мемні війська України" не зупинилися лише на зображеннях. Тому досі де-не-де можна натрапити навіть на досить дотепні відео про цю подію.

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Попри те, що подія викликала багато жартів на цю тему, вона була вкрай важливою для нашої держави. Від початку вторгнення до Києва вперше приїхали лідери одразу кількох держав, які вважаються одними з лідерів Європи. Володимир Злеенський наголосив у своєму вечірньому зверненні , що Україна наблизилася до Євросоюзу найбільше за весь час незалежності.

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