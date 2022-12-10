У мережі панікують, що світла в Одесі може не бути 2 – 3 місяці: чому це не так

Ситуація з енергетикою в Одесі та області залишається вкрай складною. У мережі вже розносять "зраду" про те, що нібито світла на Одещині може не бути 2 – 3 місяці. Однак насправді все не так критично.

Про те, чому не варто кричати "зрада" та розводити паніку – розповідаємо далі.

Важливо "У мережах не струм, а лють і кров енергетиків": у ДТЕК невтішні прогнози щодо світла на Одещині

Українці почали панікувати після повідомлення Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОДА. Там зазначили, що внаслідок ворожих ударів іранськими дронами 10 грудня без світла залишилася Одеса та майже весь Одеський район.

Енергетики зробили все можливе та неможливе, щоб подати напругу на об'єкти критичної інфраструктури. Щоб ви вдома мали воду та тепло. За попередніми прогнозами, часу на відновлення енергооб'єктів в Одеській області знадобиться набагато більше, ніж в попередні рази після ворожих обстрілів. Мовиться не про дні, а навіть тижні і не виключено, що 2 – 3 місяці,

– додали у Департаменті систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОДА.

Саме слова про те, що відновлення енергетичної інфраструктури займе до 2 – 3 місяців, і налякали українців. Адже чимало ЗМІ та телеграм-каналів перекрутили цю інформацію, заявив, що українці "сидітимуть без світла" 2 – 3 місяці. Насправді ж мовиться не про відсутність світла, а про відновлення енергооб'єктів.

На сторінці ДТЕК Одеські електромережі у фейсбуці просять зберігати спокій. Там наголосили, що через чергову російську терористичну атаку наразі в Одесі відбуваються аварійні відключення світла.

В області тривають екстрені відключення. Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики ДТЕК та Укренерго вже роблять все можливе, щоб повернути світло в оселі мешканців Одещини,

– наголосили у ДТЕК Одеські електромережі.

Енергетики роблять все, що в їхніх силах

Представники профільного департаменту наголосили, що енергетики та органи влади інтенсивно працюватимуть над відновленням інфраструктури.

"Ми будемо систематично та оперативно інформувати вас про прогрес у відновлювальних роботах. Після їх завершення, енергокомпанія буде намагатися вмикати світло хоча б на невеликий час", – мовиться у заяві.

Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні також не зміг оминути увагою ситуацію в Одеській області після терористичних російських обстрілів. За словами Зеленського після нічного удару іранськими дронами Одеса, а також міста та села регіону опинилися в темряві. Станом на 22:00 понад 1,5 мільйона жителів Одещини перебувають без світла.

"Підключена лише критична інфраструктура. На стільки, на скільки є можливість постачання електрики", – додав президент.

Він зауважив, що загалом за одну ніч російські терористи використали проти Одеської області 15 "шахідів".