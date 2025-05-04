У Києві в Гідропарку масштабна пожежа, дим бачать по всьому району
- У Гідропарку Києва 4 травня спалахнула велика пожежа, дим був видно на весь район.
- У ДСНС навели деталі.
Удень 4 травня київські пабліки повідомили, що в Гідропарку спалахнула велика пожежа. 24 Канал зібрав деталі.
Вдень у Києві не було тривоги, тож пожежа не має бути пов'язана з ворожою атакою.
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Що відомо про пожежу в Гідропарку 4 травня
Відповідно до повідомлень у мережі, диму багато, а пожежу видно на весь район.
Сильна пожежа на Гідропарку. Чорний густий дим видно на весь район,
– ідеться в дописах київських телеграм-каналів.
На відео, яке поширюють у мережі, добре помітно чорний дим з різних ракурсів.
Дивіться відео пожежі у Гідропарку сьогодні
Дехто написав, що все затягнуто димом, але пожежники вже прибули на місце.
Що кажуть ДСНС і влада про займання
У коментарі 24 Каналу речник ДСНС Києва Павло Петров повідомив, що горить металевий бокс. Займання вже локалізовано, але на місці ще працюють.
Причину пожежі встановлять правоохоронці.
А в КМДА близько третьої дня навели деталі події.
Рятувальники ліквідовують пожежу на території Гідропарку. Загоряння сталося в складських приміщеннях. Інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо, в ніч проти неділі, 4 травня, росіяни пошкодили відомий київський ТРЦ.