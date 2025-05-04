У Києві в Гідропарку масштабна пожежа, дим бачать по всьому району

Удень 4 травня київські пабліки повідомили, що в Гідропарку спалахнула велика пожежа. 24 Канал зібрав деталі.

Вдень у Києві не було тривоги, тож пожежа не має бути пов'язана з ворожою атакою.

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Що відомо про пожежу в Гідропарку 4 травня

Відповідно до повідомлень у мережі, диму багато, а пожежу видно на весь район.

Сильна пожежа на Гідропарку. Чорний густий дим видно на весь район,

– ідеться в дописах київських телеграм-каналів.

На відео, яке поширюють у мережі, добре помітно чорний дим з різних ракурсів.

Дивіться відео пожежі у Гідропарку сьогодні

Дехто написав, що все затягнуто димом, але пожежники вже прибули на місце.

Що кажуть ДСНС і влада про займання

У коментарі 24 Каналу речник ДСНС Києва Павло Петров повідомив, що горить металевий бокс. Займання вже локалізовано, але на місці ще працюють.

Причину пожежі встановлять правоохоронці.

А в КМДА близько третьої дня навели деталі події.

Рятувальники ліквідовують пожежу на території Гідропарку. Загоряння сталося в складських приміщеннях. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, в ніч проти неділі, 4 травня, росіяни пошкодили відомий київський ТРЦ.