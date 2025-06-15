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15 червня, 12:33
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У мережі пишуть, що на Левандівці у Львові чули вибух: що кажуть у поліції

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У Львові на Левандівці стався вибух. Про це писали місцеві телеграм-канали.
  • У коментарі 24 Каналу речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська розповіла, що вибухнув електричний кабель, постраждалих немає.

Львівські телеграм-канали писали про вибух, який чули на Левандівці у Львові 15 червня. Наразі всю ситуацію з'ясовує поліція.

Про це у коментарі 24 Каналу повідомила речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

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Що відомо про вибух на Левандівці у Львові

Місцеві телеграм-канали близько 12:26 написали, що у районі Левандівки у Львові пролунав вибух. Після цього в будинках нібито зникло світло. На місці також бачили поліцію. 

Світлана Добровольська підтвердила 24 Каналу факт гучного звуку у районі міста. Речниця поліції Львівщини також пояснила, що саме сталося. 

Стався вибух електричного кабелю. Постраждалих на місці немає, 
– розповіла поліцейська.

Всі інші факти інциденту наразі на місці встановлюють правоохоронці.

До слова, раніше у Львові стався вибух та витік газу у дитячому садочку на вулиці Княгині Ольги, на місці були 3 пожежні машини, 2 швидкі та поліція. 

Тоді у ДСНС Львівської області підтвердили 24 Каналу, що справді був виклик рятувальників на місце події. Проте вже на місці виклику з'ясувалося, що залучати надзвичайників не було необхідності. 