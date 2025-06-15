У мережі пишуть, що на Левандівці у Львові чули вибух: що кажуть у поліції
- У Львові на Левандівці стався вибух. Про це писали місцеві телеграм-канали.
- У коментарі 24 Каналу речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська розповіла, що вибухнув електричний кабель, постраждалих немає.
Львівські телеграм-канали писали про вибух, який чули на Левандівці у Львові 15 червня. Наразі всю ситуацію з'ясовує поліція.
Про це у коментарі 24 Каналу повідомила речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.
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Що відомо про вибух на Левандівці у Львові
Місцеві телеграм-канали близько 12:26 написали, що у районі Левандівки у Львові пролунав вибух. Після цього в будинках нібито зникло світло. На місці також бачили поліцію.
Світлана Добровольська підтвердила 24 Каналу факт гучного звуку у районі міста. Речниця поліції Львівщини також пояснила, що саме сталося.
Стався вибух електричного кабелю. Постраждалих на місці немає,
– розповіла поліцейська.
Всі інші факти інциденту наразі на місці встановлюють правоохоронці.
До слова, раніше у Львові стався вибух та витік газу у дитячому садочку на вулиці Княгині Ольги, на місці були 3 пожежні машини, 2 швидкі та поліція.
Тоді у ДСНС Львівської області підтвердили 24 Каналу, що справді був виклик рятувальників на місце події. Проте вже на місці виклику з'ясувалося, що залучати надзвичайників не було необхідності.