У мережі показали фото снаряду на парашуті під час обстрілу Харкова

Люди знову помітили снаряд, яким окупанти обстрілювали Харків. Його спускали з парашутом.

Відомо, що це новітнє озброєння Росії. Про його використання у Харкові стало відомо 9 квітня.

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Окупанти у Харкові знову використали новітнє озброєння

Російський снаряд на парашуті під час обстрілу Харкова, 9 квітня 2022 року,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що окупанти скинули бомби на Харківську область.

Люди помітили нове озброєння ворога /Фото "Труха Украина", Суспільне, скриншот

Попередньо, мер Харкова Ігор Терехов 9 квітня підтвердив, що окупант застосовує нові види бомб.

"Російський агресор скидає їх на парашутах. Прошу вас, у жодному разі не наближатися до таких парашутів і одразу повідомляти про них рятувальників", – закликав мер міста.

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