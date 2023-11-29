Глибокі підземні бункери: як росіяни змогли збудувати серйозні укріплення на фронті

В мережі з'явилися кадри з облаштуванням російських бункерів на Запорізькому напрямку. Вони вкотре підтверджують, що спроможності агресора в будівництві інженерних споруд не варто недооцінювати.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак. На його думку, для подолання ворожих укріплень вкрай важливою є робота авіації та попереднє знищенням ППО противника.

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Що відомо про укріплення противника

На жаль, Росія дійсно змогла вибудувати на окремих ділянках фронту надзвичайно потужні укріплення. Виявилося, що за кумедними протитанковими "пірамідками", які агресор масово розставляв на так званій "лінії Суровікіна", окупаційні війська зуміли вирили вкрай серйозні захисні споруди.



Російський бункер, обладнаний на Запорізькому напрямку, у їдальні – портрети Путіна та колаборанта Балицького

Головний спосіб, яким можна здолати такі укріплення – використання спеціальних снарядів, що здатні пробивати бетонний ат дерев'яний захист. Щоправда, за словами Ступака, українські військові не мають достатньої кількості такої зброї, а авіаційні бомби для цього застосувати не вийде через високу щільність російської ППО.

: Росія концентрує на окупованих територіях колосальні ресурси, стягуючи техніку з усіх інших стратегічно важливих місць базування. Наприклад, днями агресор перекинув на фронт комплекс С-400 з Калінінграду.

Втім, рано чи пізно Україна зможе пробити шпаринки в російському протиповітряному захисті й почати використовувати свою авіацію. До того часу Росія намагатиметься посилити свої укріплення й на інших ділянках фронту, однак Сили оборони активно перешкоджають цьому.

"Росія дійсно працює над цим, підтягуючи вантажну техніку (до місця, де прагне збудувати нові позиції – 24 Канал). Але наші військові за відповідної можливості знищують також і бульдозери, екскаватори та вантажівки противника. Росія окопується в авральному режимі, але сподіваюся, що в них не вистачить на це часу", – зазначив Ступак.

Іван Ступак про бункери Росії на Запоріжжі: дивіться відео

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