У мережі показали відео пожежі в Голосіївському районі Києва: що спалахнуло

16 лютого 2023, 15:19
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У Києві, в Голосіївському районі сталась пожежа. У мережі очевидці опублікували відео, на яких видно стовп диму внаслідок займання.

У коментарі 24 Каналу у ДСНС Києва розповіли, що причина пожежі – займання побутового приміщення. Масштаби займання – 3 на 6 метра. 

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У Голосіївському районі горить побутове приміщення –  3 на 6 метра,
– повідомила речниця ДСНС Києва Світлана Водолага. 

У Києві сталась пожежа: відео 

Вогнеборці уже прибули на місце події. Наразі більше деталей про інцидент немає. Невідомо також, чи є потерпілі внаслідок пожежі.

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Автор: Анастасія Лукашевська