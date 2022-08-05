У мережі показали, як українська "Верба" б'є російських окупантів

Українські захисники продовжують витісняти загарбники з нашої землі. ЗСУ завдають потужних ударів по окупантах, тож ті зазначають значних втрат.

Українська "Верба" потужно нищить окупантів

В арсеналі наших захисників чимало західного озброєння. Однак, є й українське, як от реактивна система залпового вогню "Верба", що прекрасно справляється поставленим завданням – нищити окупантів.

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У мережі показали відео з передової, де захисники майстерно гатять по російських вояках ракетами з "Верби".

Довідка. Реактивна система залпового вогню "Верба" розроблена на базі бойової частини БМ-21 "Град", але її пускова установка отримала чимало серйозних вдосконалень. Автоматизація "Верби" дозволяє екіпажу керувати вогнем, влучно влучаючи у ворога.

Боєкомплект РСЗВ складає 40 122-мм реактивних снарядів, які здатні знищувати цілі на відстані до 40 кілометрів. Перезарядка повного пакета займає 5 хвилин.

Реактивна система залпового вогню "Верба" створена фахівцями ХКБМ в 2015 році.

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Актуальні втрати ворога

З 24 лютого ЗСУ вдалось знищити 41 650 окупантів. Лише за останню добу вороже військо поменшало на 150 осіб.

За добу українські військові залишили окупантів ще без 3 танків та 6 бойових броньованих машин. Урожайний був день для полювання на засоби ППО, їх знищили аж 5.

Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що нашим захисникам наразі вдається перехоплювати стратегічну ініціативу.

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