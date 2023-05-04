Пожежа на нафтобазі на Кубані: у мережі з'явилося відео "атаки безпілотника"
Джерело:NEXTA
Вночі 4 травня у Росії знову палав завод. Цього разу пропагандисти заявили, що безпілотник нібито атакував нафтопереробний завод на Кубані.
За попередньою інформацією, пожежа сталася у резервуарі Ільїнського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї. У мережі поширили відповідне відео.
Дивіться також На Кубані через "попадання безпілотника" пожежа на нафтопереробному заводі
Вибух пролунав після загоряння
Судячи з відео, спершу на нафтобазі сталась пожежа, адже на кадрах видно, як у небо підіймається стовп чорного диму. Згодом прозвучав вибух.
Водночас російські ЗМІ повідомляють, що завод "атакували" одразу 4 безпілотники. На території заводу сталося три вибухи. Крім того, кажуть, що внаслідок "атаки" нібито було зруйновано один резервуар та пошкоджено другий.
"Безпілотник атакував" нафтобазу на Кубані: дивіться відео
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що внаслідок цього загорілись резервуари з нафтопродуктами на Ільїнському нафтопереробному заводі у Сіверському районі.
За попередньою інформацією, на місці пожежі працювали 48 рятувальників і 16 одиниць техніки. Відомо, що площа загоряння становила 400 метрів квадратних.
Звісно Кондратьєв почав наголошувати, що жертв та постраждалих немає. Однак, судячи з попередніх заяв пропагандистів, це може бути брехнею.
Пожежі в Росії: останні новини
- Додамо, що ця пожежа була не єдиною цієї ночі. З невідомих причин спалахнув також Новошахтинський завод нафтопродуктів в районі села Киселівка Красносулинського району. За словами губернатора, вогонь загасили служби підприємства.
- Варто наголосити, що останніми днями "безпілотники атакують" країну-агресорку все частіше. Так, у ніч проти 3 травня в порту Тамань спалахнула нафтобаза "Таманьнафтогаз". У Росії заявляють, що це сталося внаслідок атаки безпілотниками. Відомо, що резервуар спалахнув в селищі Волна Темрюкського району.
- Також "бомбило" і поблизу Кремля. У Владіміра Путіна заявили про нібито "атаку дронів" з боку України. Наша держава ці закиди спростувала.
- Усе, що відомо про останні пожежі в Росії – читайте у матеріалі 24 Каналу.