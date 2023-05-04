Пожежа на нафтобазі на Кубані: у мережі з'явилося відео "атаки безпілотника"

Вночі 4 травня у Росії знову палав завод. Цього разу пропагандисти заявили, що безпілотник нібито атакував нафтопереробний завод на Кубані.

За попередньою інформацією, пожежа сталася у резервуарі Ільїнського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї. У мережі поширили відповідне відео.

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Вибух пролунав після загоряння

Судячи з відео, спершу на нафтобазі сталась пожежа, адже на кадрах видно, як у небо підіймається стовп чорного диму. Згодом прозвучав вибух.

Водночас російські ЗМІ повідомляють, що завод "атакували" одразу 4 безпілотники. На території заводу сталося три вибухи. Крім того, кажуть, що внаслідок "атаки" нібито було зруйновано один резервуар та пошкоджено другий.

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Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що внаслідок цього загорілись резервуари з нафтопродуктами на Ільїнському нафтопереробному заводі у Сіверському районі.

За попередньою інформацією, на місці пожежі працювали 48 рятувальників і 16 одиниць техніки. Відомо, що площа загоряння становила 400 метрів квадратних.

Звісно Кондратьєв почав наголошувати, що жертв та постраждалих немає. Однак, судячи з попередніх заяв пропагандистів, це може бути брехнею.

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