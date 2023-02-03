"Куп'янськ здали росіянам": поліція відреагувала на панічні дописи у мережі
Джерело:Поліція Харківської області
Росіяни вчиняють інформаційні провокації. Вони поширюють інформацію про "здачу" українських міст.
Про це розповіли у поліції Харківської області. Зазначили, що інформацію варто отримувати лише з офіційних джерел.
До теми Росіяни запустили черговий фейк про українські школи й зганьбилися
"Щодня ми спостерігаємо спроби посіяти паніку серед місцевого населення не тільки постійними обстрілами території, а й "вкидами" про здачу того чи іншого населеного пункту, щоб маніпулювати суспільною думкою та підірвати довіру громадян до влади та сил оборони", – написали правоохоронці.
Куп'янськ захищений
У поліції розповіли, що у соцмережах активно поширюють інформацію про Куп'янськ, який нібито здали росіянам. Правоохоронці запевнили, що це фейк, оскільки Збройні Сили, територіальна оборона, поліція, Нацгвардія надійно охороняють Харківщину.
У Куп'янську гідно несе службу районний відділ поліції, виконує у цілодобовому режимі важливі завдання щодо охорони громадського порядку, документування злочинів окупантів, надає допомогу населенню, патрулює вулиці міста, чергує на блокпостах, забезпечує безпеку населення під час евакуації, – повідомили поліцейські.
Наголосили, що ніхто не планує поступатися ворогу. Сили оборони готові захищати Куп'янськ.
"Поліція закликає громадян заспокоїтися, не піддаватися на провокації та уникати панічних настроїв", – наголосили правоохоронці.Зауважте! Українські захисники звільнили Куп'янськ від російських окупантів 10 вересня 2022 року.
Російська пропаганда: останні новини
- Ворог 1 лютого влучив у житловий будинок Краматорська та вбив мінімум чотирьох людей. Росіяни вихвалялися успішним ударом, але згодом заявили, що це "українська ППО".
- Росіяни заявляють, що електрику від шкіл та дитячих садків віддають для курортів. Однак немає зв'язку між порушеннями на курортах та світлом у навчальних закладах.
- Окупанти вигадали фейкову причину авіакатастрофи в Броварах.