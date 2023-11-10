"Стрьомний Стрємоусов": пам'ятник колаборанту викликав хвилю іронії у мережі

В тимчасово окупованому Криму російська адміністрація провела відкриття пам’ятника херсонському колаборанту Кирилу Стрємоусову. Мережу заполонили коментарі користувачів щодо чергового "артоб’єкту" Росії, що добряче посмішив народ.

Встановлення пам'ятника ліквідованому колаборанту Кирилу Стрємоусову викликало шквал емоцій в мережі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистські росЗМІ.

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Новий російський "артоб'єкт"

У Криму з’явився новий пам’ятник, який встановили загиблому зраднику Кирилу Стрємоусову, який був так званим "заступником голови окупаційної адміністрації Херсонської області".

На відкритті "артоб'єкта" були присутні голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов, а також призначені окупантами "керманичі" Севастополя та окупованих територій Запорізької і Херсонської областей.

В мережі нова скульптура в пам’ять про загиблого колаборанта не припала до вподоби людям і, як результат, викликала низку іронічних коментарів. Так, в соцмережі Х( раніше твітер) люди зауважили, що пам'ятник виглядає жалюгідно. Велика кількість користувачів мережі звернули увагу на подібність із ще одним пам’ятником окупантів, а саме з пам'ятником Оленці в російському Нововоронежі, який у мережі отримав назву "Оленка Постапокаліпсису".

"За життя був з*сранцем, такий самий і пам'ятник";

"Оленка, нервово курить осторонь!";

"Схожий на пластикового солдатика";

"З г*вна та палиць, сподіваюся";

"Стрьомний Стрємоусов";

"Ого, його ще хтось пам'ятає";

"Друг Оленки".

Що відомо про колаборанта Стрємоусова

На початку повномасштабного вторгнення Кирило Стрємоусов став на сторону Росії. У березні 2022 року він створив колабораціоністський Комітет порятунку за мир та порядок, а пізніше посів посаду заступника голови "військово-цивільної адміністрації Херсонської області". В Україні Стрємоусова офіційно звинуватили у державній зраді та колабораціонізмі.

9 листопада 2022 року російські ЗМІ повідомили про смерть Стрємоусова внаслідок ДТП в районі Генічеська. Ввечері того ж дня так зване "міністерство охорони здоров'я" Херсонської області підтвердили смерть зрадника.

Згодом, 11 листопада, представник окупаційної адміністрації заявив про те, що в Херсоні назвуть вулицю ім’ям Стрємоусова, а також йому поставлять пам'ятник у місті. Проте, виконати обіцяне не вдалося, оскільки цього ж дня Херсон перейшов під контроль Збройних сил України.



Такий пам'ятник окупанти поставили Стрємоусову / Фото російських ЗМІ



Пам'ятники – слабке місце росіян