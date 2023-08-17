До сліз: мережу розчулило відео довгоочікуваної зустрічі мами-військової з донечкою

17 серпня 2023, 21:12
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Російська агресія відбирає в українських дітей можливість зростати в колі найрідніших. Батьки юних українців та українок вимушені захищати свої родини на фронті від російських окупантів. Водночас діти з нетерпіння очікують поверненнях своїх рідних.

У мережі з'явилося щемливе відео, як дівчинка радіє довгоочікуваній зустрічі з мамою, яка захищає Україну, пише 24 Канал. Схоже, дівчинка знала, що зустрінеться з мамою, тому заздалегідь підготувалася.

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Тепла зустріч мами-військової з донькою

Зокрема, вона зустрічала маму з букетом квітів. Як тільки мама побачила доньку, то міцно її обійняла й разом з дитиною впала на коліна.

Родина після розтавання через війну довго обіймалася та раділа довгоочікуваній зустрічі.

Довгоочікувана зустріч доньки з мамою: дивіться відео

Емоційні зустрічі з найріднішими

  • У червні випускниця однієї з українських шкіл дочекалася повернення батька з фронту. Коли дівчина отримала звістку, що на випускний завітав її тато – вона з усіх ніг побігла його зустрічати.
  • Невдовзі дівчина опублікувала відео, де з татом на шкільному подвір'ї станцювала на випускний. Вона зазначила, що мріяла про цей момент, а також подякувала татусеві за все.
  • Також у червні репер Yarmak з позиції приїхав на день народження 4-річної доньки та поділився зворушливим відео.
  • Крім того, мережу зворушило відео, як дівчинку-гімнастку прямо на змаганнях у її день народження привітав батько. Чоловік, який служить у ЗСУ, спеціально приїхав, аби потрапити на змагання з художньої гімнастики, де була його донечка.
  • Ще одне щемливе відео з'явилося у травні, коли тато приїхав до маленького синочка у день його народження.

Автор: Михайло Гема