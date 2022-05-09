Меркантильні цілі, – Денисенко пояснив, чому Росія не розблоковує одеські порти

Станом на зараз, суттєвих зрушень у покращенні логістики нашого експорту непомітно. Хоча дипломати доволі активно працюють над цим питанням. Поки що, росіяни дуже жорстко стоять на тому, аби не розблоковувати порти Одеси.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він також додав, що на шляху експорту українського зерна стоїть не лише зовнішня небезпека, а й внутрішні проблеми.

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Ймовірно, вони переслідують і меркантильні цілі, адже завдяки цим діям, зростає ціна їхнього зерна і за кілька місяців вони зможуть шантажувати світ ще й у питанні продовольства,

– припускає Вадим Денисенко.

"Ми розуміємо, що у нас залишилось три дунайських порти, через які зараз рухається основний потік експорту. І те, що ціна перевезення за місяць піднялась від 5 до 20 євро, говорить про те, що на цьому "наживаються" певні люди і це не ті кошти, які йдуть у державну скарбницю", – говорить радник Дениса Монастирського.

Внутрішня проблема перевезення

Але найбільше вражає історія, що державна компанія "Укртрансбезпека" розгорнула активну діяльність на Одещині. Вони вирішили "берегти дороги" і контролювати вагу перевезеного вантажу саме в цей час,

– розповідає Денисенко.

державна служба України з безпеки на транспорті, центральний орган виконавчої влади України, утворений 10 вересня 2014 року Постановою Кабінету Міністрів, шляхом злиття Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті, Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті.

Це

Питання експорту нашого продовольчого ресурсу дуже важливе, адже через кілька місяців почнеться процес псування зерна, а наші елеватори не мають можливості такого тривалого зберігання, застерігає радник міністра внутрішніх справ. І також додає, якщо зараз це зерно не вивези – воно просто згниє.

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