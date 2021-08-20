Меркель буде прощатися з Україною, – Фесенко про візит канцлерки до Києва

Ангела Меркель завітає до України в неділю, 22 серпня. У Києві вона зустрінеться з главою держави Володимиром Зеленським. За словами політолога Володимира Фесенка, канцлерка Німеччини здійснить останній візит перед своєю відставкою.

Відомо, що німецька політикиня покладе вінок до меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата. Крім того, президент нагородить Ангелу Меркель "Орденом Свободи" — однією з найвищих державних нагород.

До теми Німецький Бундестаг оприлюднив деталі візиту Меркель в Україну

Втім, на думку політологів, нічого особливого від цього візиту чекати не варто. Все через те, що невдовзі Меркель піде у відставку.

Вона буде прощатись з Україною, з українськими політиками, з українським президентом. Вона забезпечуватиме певну спадкоємність в стосунках двосторонніх між Німеччиною і Україною. Але і з Росією також,

– зазначив він.

Звісно, очікується, що Меркель і Зеленський обговорять питання економічної політики, реформи в Україні й виконання мінських домовленостей. Втім навіть сам Володимир Зеленський заявив, що не очікує, що канцлерка приїде в Київ з подарунками.

Меркель поїхала в Росію напередодні зустрічі з Зеленським

Втім президент України сподівається хоча б на гарантії енергетичної безпеки. Особливо зважаючи на те, що перед візитом до України Меркель завітає в Росію.

"Однозначно, під час зустрічі Меркель з Путіним питання України звучатиме. Важко уявити ситуацію, коли цієї теми не торкатимуться. Україні треба стежити, з чим вона приїде саме від Путіна, які побажання. Але треба розуміти, що для неї цей візит також важливий, для завершення її політичної кар'єри", – пояснив завідувач кафедри міжнародних відносин НаУКМА Максим Яковлєв.

Символічно, що Меркель приїде в Росію напередодні Дня Незалежності України, а також перед Кримською платформою. При чому на сам захід вона не залишиться, хоча це буде наступного дня після її приїзду. Замість канцлерки Німеччину буде представляти міністр закордонних справ.



Меркель зустрілася з Путіним / Фото "РИА Новости"

Експерти зазначили, крім запевнень у підтримці від Німеччини, Меркель може привезти з Росії погані звістки. Мовляв, Путін має досвід використання європейських політиків, як власних емісарів для передавання не дуже зручних повідомлень Києву.

"З Москви Меркель може приїхати не лише з жестом доброї волі і гарними обіцянками про нормальну співпрацю з наступним канцлером. Цілком можливо, що на кулуарному рівні канцлерка може донести інформацію про нові вимоги Росії або навіть нові московські провокації", – розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв.

Зверніть увагу Меркель зустрілась з Путіним у Москві: говорили про Україну та Афганістан

Експерти також вважають, що навряд чи на цій зустрічі Меркель та Зеленський підпишуть спільні важливі документи щодо "Північного потоку-2". Адже зазвичай про такі дії стає відомо завчасно. А це означає, що наразі всі обіцянки Німеччини стосовно інвестицій в Україну так ними і залишаються.