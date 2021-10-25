Меркель до кінця каденції займатиметься організацією нормандської зустрічі

25 жовтня 2021 , 13:10
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Ангела Меркель працюватиме над організацією нормандської зустрічі до закінчення своєї каденції. Наразі відбуваються контакти з Україною та Росією.

Сьогодні Німеччина активно співпрацює з Францією. Про це заявила пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

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Наразі німецька та французька сторони працюють над організацією зустрічі в нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ.

"Це дійсно важко. Ще немає чітких уявлень, коли вона може відбутися", – зауважила Фельдгузен.

Перебуваючи в Києві, канцлерка казала, що працюватиме над організацією цієї зустрічі кожен день, до останнього дня перебування на цій посаді,
– заявила політикиня.

Зверніть увагу! Зустріч "Нормандської четвірки" мала відбутись у 2020 році. Однак її не організували через пандемію коронавірусу. Відтоді Кремль блокує будь-які натяки на можливий саміт. Періодично проводять лише онлайн-перемовини на рівні радників, однак результатів таких зустрічей фактично немає.

Меркель йде з посади: що треба знати

  • Ангела Меркель очолювала німецький уряд 16 років. Однак у виборах, які відбулися восени 2021 року, вона вирішила не брати участь.
  • З прощальним візитом канцлерка відвідала Володимира Зеленського, очільника Кремля Володимира Путіна та французького президента Еммануеля Макрона.
  • 22 жовтня політикиня востаннє виступила на саміті Євросоюзу. Лідери ЄС зустріли її оплесками та влаштували прощальну церемонію. Президент Євроради Шарль Мішель назвав Меркель пам'ятником і заявив, що саміти ЄС без неї будуть схожі на "Рим без Ватикану або Париж без Ейфелевої вежі".
Автор: Софія Мінджоса