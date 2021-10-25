Меркель до кінця каденції займатиметься організацією нормандської зустрічі

Ангела Меркель працюватиме над організацією нормандської зустрічі до закінчення своєї каденції. Наразі відбуваються контакти з Україною та Росією.

Сьогодні Німеччина активно співпрацює з Францією. Про це заявила пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

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Наразі німецька та французька сторони працюють над організацією зустрічі в нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ.

"Це дійсно важко. Ще немає чітких уявлень, коли вона може відбутися", – зауважила Фельдгузен.

Перебуваючи в Києві, канцлерка казала, що працюватиме над організацією цієї зустрічі кожен день, до останнього дня перебування на цій посаді,

– заявила політикиня.

Меркель йде з посади: що треба знати

Ангела Меркель очолювала німецький уряд 16 років. Однак у виборах, які відбулися восени 2021 року, вона вирішила не брати участь.

З прощальним візитом канцлерка відвідала Володимира Зеленського, очільника Кремля Володимира Путіна та французького президента Еммануеля Макрона.

22 жовтня політикиня востаннє виступила на саміті Євросоюзу. Лідери ЄС зустріли її оплесками та влаштували прощальну церемонію. Президент Євроради Шарль Мішель назвав Меркель пам'ятником і заявив, що саміти ЄС без неї будуть схожі на "Рим без Ватикану або Париж без Ейфелевої вежі".