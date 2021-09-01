Меркель може затриматися на посаді канцлерки до Різдва
1 вересня 2021 , 19:07Читать новость на русском
Джерело:Der Tagesspiegel.
Ангела Меркель може залишатися канцлеркою Німеччини до Різдва (25 грудня). Усе тому, що переговори про створення коаліції після виборів до Бундестагу, вочевидь, затягнуться.
Німецький політик Дітмар Барч заявив, що жодна партія під час виборів 26 вересня не наблизиться до необхідних 30%. Це призведе до необхідності формувати коаліцію.
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Моя оцінка така: Ангела Меркель, як і раніше, залишатиметься канцлером до Різдва,
– наголосив Барч.
Формування коаліції у цьому випадку вимагатиме багато часу. Саме тому Меркель доведеться затриматися на посаді.
Меркель йде з посади: головне
- Німецький уряд Меркель очолює упродовж 16 років. У своїй країні вона стала першою жінкою, яка обійняла таку посаду.
- Загалом у політиці Меркель – понад 30 років.
- Піти на пенсію Меркель може після виборів до Бундестагу.
- Після того, як політикиня піде у відставку, вона отримуватиме пенсію у розмірі 15 тисяч євро щомісяця. Окрім того, їй фінансуватимуть 2 помічників, водія, стенографіста та офіс-менеджера.
- Після відставки з посади канцлерки Меркель також матиме право обіймати державну посаду.