Меркель може затриматися на посаді канцлерки до Різдва

Ангела Меркель може залишатися канцлеркою Німеччини до Різдва (25 грудня). Усе тому, що переговори про створення коаліції після виборів до Бундестагу, вочевидь, затягнуться.

Німецький політик Дітмар Барч заявив, що жодна партія під час виборів 26 вересня не наблизиться до необхідних 30%. Це призведе до необхідності формувати коаліцію.

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Моя оцінка така: Ангела Меркель, як і раніше, залишатиметься канцлером до Різдва,

– наголосив Барч.

Формування коаліції у цьому випадку вимагатиме багато часу. Саме тому Меркель доведеться затриматися на посаді.

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