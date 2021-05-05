Меркель назвала Україну важливим партнером в поставках і транзиті газу

Україна залишається важливим партнером Німеччини щодо постачання та транзиту газу. Натомість у союзників Берліна немає загальної оцінки стосовно "Північного потоку-2".

Трубопровід залишається темою для обговорення. Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час конгресу "за орієнтоване в майбутнє трансатлантичне партнерство".

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Що Меркель сказала про Україну

Канцлерка наголосила, що стосовно України є спільна політика.

Україна, перш за все, в питаннях постачання або транзиту газу залишається важливим партнером,

– сказала Меркель.

Канцлерка додала, що наразі триває обмін з питань трансатлантичного партнерства, поки немає загальної оцінки щодо "Північного потоку-2". За словами політикині, важливо й надалі говорити про ці проблеми.

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