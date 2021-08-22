Меркель отримала "Орден Свободи" від Зеленського
22 серпня 2021 , 20:13Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Ангела Меркель прибула в Україну з робочим візитом 22 серпня. Після спілкування з канцлеркою Німеччини, президент Володимир Зеленський вручив їй "Орден Свободи".
У такий спосіб український президент подякував Меркель за "тверду підтримку України у ключових питаннях". На знак вдячності він вручив їй державну нагороду.
Актуально Україна все ще сподівається отримати зброю від Німеччини, – Зеленський
Зеленський вручив Меркель відзнаку
За словами Зеленського, у вересні 2021 року в Німеччині оберуть нового канцлера. Втім Меркель "залишиться активним учасником політичного життя Німеччини та Європи".Довідка. "Орден Свободи" – це державна нагорода, якою відзначають людей за особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України. Мовиться про реформи, розвиток демократії та відстоювання прав і свобод людини. Орден можуть отримати іноземці та особи без громадянства.
"У будь-якому статусі й у будь-який час ви є й будете бажаним гостем в Україні", – зазначив президент.
Візит Меркель в Україну: останні новини
- Деталі робочого візиту Ангели Меркель в Україну погодили заздалегідь. Ключовою темою приїзду стали економічні домовленості та виконання мінських угод.
- Напередодні приїзду в Україну, Меркель зустрілася в Москві з Володимиром Путіним.
- Уже 22 серпня Зеленський обговорив із канцлеркою Німеччини газові питання, але так і не зрозумів, хто гарантуватиме економічну безпеку Україні після 2024 року.