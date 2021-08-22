Меркель отримала "Орден Свободи" від Зеленського

Ангела Меркель прибула в Україну з робочим візитом 22 серпня. Після спілкування з канцлеркою Німеччини, президент Володимир Зеленський вручив їй "Орден Свободи".

У такий спосіб український президент подякував Меркель за "тверду підтримку України у ключових питаннях". На знак вдячності він вручив їй державну нагороду.

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Зеленський вручив Меркель відзнаку

За словами Зеленського, у вересні 2021 року в Німеччині оберуть нового канцлера. Втім Меркель "залишиться активним учасником політичного життя Німеччини та Європи".

"Орден Свободи" – це державна нагорода, якою відзначають людей за особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України. Мовиться про реформи, розвиток демократії та відстоювання прав і свобод людини. Орден можуть отримати іноземці та особи без громадянства.

"У будь-якому статусі й у будь-який час ви є й будете бажаним гостем в Україні", – зазначив президент.

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