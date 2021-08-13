Меркель спершу поїде до Путіна в Москву, а тоді – в Київ
Джерело:Інтерфакс-Україна
Ангела Меркель приїде з робочим візитом у Москву. Це відбудеться напередодні її зустрічі з Володимиром Зеленським – 20 серпня.
Меркель зустрінеться з Путіним
У Москві канцлерка Німеччини зустрінеться з президентом Володимиром Путіним. Про це заявив офіційний представник уряду Штеффен Зайберт.
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Канцлерка у п'ятницю (20 серпня – 24 канал) відвідає Москву, а в неділю (22 серпня – 24 канал) – Київ,
– розповів Зайберт.
Він додав: "Цілком очевидно, що вона зустрінеться з президентом". Однак жодних інших подробиць поїздки не назвав.
У Кремлі вже підтвердили інформацію про візит Меркель. Там розповіли, що політики говоритимуть про стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних сферах, а також розглянуть низку актуальних міжнародних і регіональних питань.Зверніть увагу! Востаннє Путін і Меркель зустрічалися у січні 2020 року у Москві. Після цього політики кілька разів розмовляли телефоном.
Головне про майбутню поїздку канцлерки в Україну
- 22 серпня Меркель востаннє на посаді канцлера відвідає Київ.
- Канцлерка та український президент обговорять безпеку, двосторонні відносини та інші актуальні теми.
- Поїздку Меркель пов'язують з обговоренням російського газопроводу "Північний потік-2".
- Експосол України у США Валерій Чалий вважає, що канцлерка повинна взяти участь у Кримській платформі. Адже саміт відбудеться вже наступного дня після зустрічі із Зеленським.