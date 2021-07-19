У німецькій мові навряд чи є слова, аби описати ці руйнування, – Меркель про повені

Ангела Меркель відвідала райони, які найсильніше постраждали від аномальних повеней. Події останніх днів політикиня назвала сюрреалістичною та примарною ситуацією.

Під час поїздки до громади Шульд у федеральній землі Рейнланд-Пфальц Меркель пообіцяла постраждалим землям "загальнонаціональну солідарність".

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Сюрреалістична, примарна ситуація. У німецькій мові навряд чи знайдуться слова, аби описати ці руйнування,

– наголосила Меркель.

Політикиня зауважила, що необхідно діяти оперативно. Водночас на шляху до відновлення знадобиться багато терпіння і витримки.

Смертельні повені у Німеччині: головне

Жертвами аномальних повеней у Німеччині стали вже 156 людей. Окрім того, понад тисяча людей зникли безвісти.

У східній Баварії оголосили надзвичайний стан.

Через негоду між Німеччиною і Чехією припинили залізничне сполучення. Зокрема, наразі не курсуватиме потяг Прага – Дрезден.

Тим часом негода просувається далі по території Європи. Зокрема, від повеней вже потерпає Австрія.

Уряд Німеччини під час засідання 21 липня планує розглянути короткострокову допомогу, середньострокову підтримку та довгострокову програму відбудови на територіях, які постраждали від стихії.