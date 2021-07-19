У німецькій мові навряд чи є слова, аби описати ці руйнування, – Меркель про повені

19 липня 2021 , 08:25
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Джерело:

Укрінформ

Ангела Меркель відвідала райони, які найсильніше постраждали від аномальних повеней. Події останніх днів політикиня назвала сюрреалістичною та примарною ситуацією.

Під час поїздки до громади Шульд у федеральній землі Рейнланд-Пфальц Меркель пообіцяла постраждалим землям "загальнонаціональну солідарність".

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Сюрреалістична, примарна ситуація. У німецькій мові навряд чи знайдуться слова, аби описати ці руйнування,
– наголосила Меркель.

Політикиня зауважила, що необхідно діяти оперативно. Водночас на шляху до відновлення знадобиться багато терпіння і витримки. 

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Уряд Німеччини під час засідання 21 липня планує розглянути короткострокову допомогу, середньострокову підтримку та довгострокову програму відбудови на територіях, які постраждали від стихії.

Смертельні повені у Німеччині: головне

  • Жертвами аномальних повеней у Німеччині стали вже 156 людей. Окрім того, понад тисяча людей зникли безвісти. 
  • У східній Баварії оголосили надзвичайний стан. 
  • Через негоду між Німеччиною і Чехією припинили залізничне сполучення. Зокрема, наразі не курсуватиме потяг Прага – Дрезден.
  • Тим часом негода просувається далі по території Європи. Зокрема, від повеней вже потерпає Австрія
Автор: Мар'яна Бекало