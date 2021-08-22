Меркель закликала якнайшвидше продовжити договір про транзит газу Україною

Ангела Меркель наголосила, що Росія не може використовувати газ як зброю. Вона виступила за продовження договору про транспортування російського газу через територію України.

Меркель говорила з Путіним про договір транзиту газу

Співпрацю України та Німеччини у галузі енергетики продовжать. Про це канцлерка заявила під час пресконференції у Києві 22 серпня.

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За словами Меркель, у Росії вона заявила Володимиру Путіну, що Німеччина виступає за транзит газу через ГТС України до Європи.

Я з російським президентом про це говорила, що ми хочемо якнайшвидшого продовження договору, який діє до 2024 року. Ми говоритимемо про це і у Європі, і з компаніями, які з цим пов'язані,

– наголосила політикиня.

Вона додала, що США також поділяють думку про те, що газ не можна використовувати як зброю.

Що цьому передувало